budapestfiatalpetőfi hídöngyilkossági kísérlet
Belföld

Leugrott egy huszonéves fiú a Petőfi hídról, a levegőben kapták el – videó

police.hu
admin Kolontár Krisztián
2026. 06. 08. 11:27
police.hu

Mélybe akarta vetni magát egy huszonéves fiú vasárnap délután a Petőfi hídról. A fiú már a levegőben volt, amikor az utolsó utáni pillanatban elkapták őt a helyszínre kiérkező rendőrök.

A BRFK tájékoztatása szerint délután ötkor kaptak bejelentést arról, hogy le akar ugrani egy fiatalember a Petőfi hídról. Elsőként a BRFK Közrendvédelmi Főosztály két seriffegysége ért a helyszínre. Szilágyi Zsolt és Bajkó József Dávid óvatosan, két oldalról közelítették meg a korláton lábbal kifelé ülő fiút.

Megpróbálták folyamatosan szóval tartani, miközben lassan csökkentették a távolságot. Amikor az elkeseredett ember egy rövid időre a másik irányba nézett, Szilágyi törzsőrmester odaugrott, és elkapta a magát abban a pillanatban a mélybe vető fiatal ingének nyakát, majd nadrágját.

Bajkó is odarohant, és a két rendőrnek nagy nehezen, együttes erővel sikerült visszahúzniuk a kapálózó, küzdő férfit. A rendőrök kénytelenek voltak megbilincselni az elkeseredett fiút, hogy a mentők kórházba tudják vinni.

Figyelem!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egy vonatvagon is elfér benne – ezt lehet tudni a Budapesten feltűnő óriási repülőgépről
A letartóztatott Láng Zsolt miatt tilthattak le egy népszerű magyar sci-fi sorozatot
Fodor Zsókának 84 évesen költöznie kell, eladják budapesti otthonát
Dráma Dániában: Christian Eriksen ismét összeesett meccs közben
„Szétporladt az egész, egy kultúra veszett el” – Jászberényben 74 év után lehúzza a rolót az egykori Lehel Hűtőgépgyár
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik