Leugrott egy huszonéves fiú a Petőfi hídról, a levegőben kapták el – videó

Mélybe akarta vetni magát egy huszonéves fiú vasárnap délután a Petőfi hídról. A fiú már a levegőben volt, amikor az utolsó utáni pillanatban elkapták őt a helyszínre kiérkező rendőrök.

A BRFK tájékoztatása szerint délután ötkor kaptak bejelentést arról, hogy le akar ugrani egy fiatalember a Petőfi hídról. Elsőként a BRFK Közrendvédelmi Főosztály két seriffegysége ért a helyszínre. Szilágyi Zsolt és Bajkó József Dávid óvatosan, két oldalról közelítették meg a korláton lábbal kifelé ülő fiút.

Megpróbálták folyamatosan szóval tartani, miközben lassan csökkentették a távolságot. Amikor az elkeseredett ember egy rövid időre a másik irányba nézett, Szilágyi törzsőrmester odaugrott, és elkapta a magát abban a pillanatban a mélybe vető fiatal ingének nyakát, majd nadrágját.

Bajkó is odarohant, és a két rendőrnek nagy nehezen, együttes erővel sikerült visszahúzniuk a kapálózó, küzdő férfit. A rendőrök kénytelenek voltak megbilincselni az elkeseredett fiút, hogy a mentők kórházba tudják vinni.