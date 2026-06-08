Összeházasodott Filipánics Bálint és Czibolya Niki, a Next Top Model Hungary egykori versenyzője

Tavaly márciusban lapunk is beszámolt arról, hogy ValóVilág, a Survivor és az Éjjel-nappal Budapest egykori szereplője, Filipánics Bálint elárulta, hogy megkérte párja, Czibolya Niki kezét, aki a Next Top Model Hungary 2024-es évadának második helyezettje lett.
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Czibolyát a Next Top Model Hungary tavalyi évadában ismerhették meg a tévénézők.
A pár nemrég össze is házasodott: nagy napjukról a vendégeik posztoltak tartalmakat a közösségi oldalaikra, melyek közül Czibolya többet is újraosztott a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében.
Az esküvőről Molnár Miléna influenszer is posztolt, alábbi bejegyzésében lapozva több fotó is látható az ifjú párról.
A bejegyzés megtekintése az Instagramon
Az egyik felvételen Filipánics és Czibolya közös tánca is látható volt.