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Élet-Stílus

Összeházasodott Filipánics Bálint és Czibolya Niki, a Next Top Model Hungary egykori versenyzője

Tulok András / RTL és TV2
admin Grósz Petra
2026. 06. 08. 07:28
Tulok András / RTL és TV2

Tavaly márciusban lapunk is beszámolt arról, hogy ValóVilág, a Survivor és az Éjjel-nappal Budapest egykori szereplője, Filipánics Bálint elárulta, hogy megkérte párja, Czibolya Niki kezét, aki a Next Top Model Hungary 2024-es évadának második helyezettje lett.

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Czibolyát a Next Top Model Hungary tavalyi évadában ismerhették meg a tévénézők.

A pár nemrég össze is házasodott: nagy napjukról a vendégeik posztoltak tartalmakat a közösségi oldalaikra, melyek közül Czibolya többet is újraosztott a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében.

Az esküvőről Molnár Miléna influenszer is posztolt, alábbi bejegyzésében lapozva több fotó is látható az ifjú párról.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Miléna Molnár (@milenamolnar) által megosztott bejegyzés


Az egyik felvételen Filipánics és Czibolya közös tánca is látható volt.

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