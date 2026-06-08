Borsos áron vették Balásy cégeitől a nyuszimotort, amit aztán fideszes képviselők osztogattak

A Fidesz-kormány, azon belül is a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) még tavaly novemberben kezdett háromkerekű játékmotorokat osztogatni vidéki bölcsődéknek – írta az Átlátszó.hu. A portál szerint mindenhova az adott választókörzet fideszes képviselője vagy képviselőjelöltje vitte ki a színes műanyag játékmotorokat. A portál már akkor arra volt kíváncsi, hány motort osztottak ki, és mennyi közpénzt költöttek erre, de válasz csak most érkezett hozzájuk, már a Tisza-kormány Szociális és Családügyi Minisztériumától. Mint kiderült:

12 ezer nyuszimotort vásárolt a Fidesz-kormány

Balásy Gyula cégeitől

cégeitől összesen mintegy 185,3 millió forintért, és

további 3 millió forint volt a kismotororok felmatricázása (egyik oldalukra családbarát Magyarország, másik oldalukra egy családról készült rajz került).

Az árból és a darabszámból kiszámolható, hogy

a motorok darabjáért 15 444 forintot fizettek,

miközben nagyjából 5 ezer forintért kaphatóak hasonló játékmotorok.

A legtöbb kismotort Pest vármegyében osztották ki (1611 darabot), a legkevesebbet pedig Nógrád vármegyében (141 db), olvasható le a portál által készített ábráról. Mint írják, településekre lebontva az látszik, hogy sok helyre csak 1-2 darab nyuszimotor jutott, de nagyobb településekre akár 10-20 darab is, több nagyvárosban pedig 100-nál is több darabot kaptak a bölcsődék. A három rekorder Debrecen (334 db), Szeged (228 db) és Nyíregyháza (178 db) volt.

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Előzmény:

2,8 milliárdos közpénzkeret a családbarát kampányra