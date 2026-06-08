Újabb fontos lépést tett meg az Oscar felé a medvévé váló lány története

Konrád Zsuzsanna Valami vad című rövidfilmje újabb rangos nemzetközi elismerést szerzett: miután a Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) nemzetközi versenyében elnyerte a legjobb élőszereplős rövidfilm díját, a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon is a legjobb magyar élőszereplős rövidfilmnek választották.

Mivel mindkét fesztivál Oscar-kvalifikáló, a medvévé változó kamasz lány története egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy az Amerikai Filmakadémia díjáért versenyezhessen.

Felvételire készül, majd medvévé változik

A mágikus-realista történet egy kitűnő tanuló lány különös átváltozásán keresztül mesél családról, szabadságvágyról és feltétel nélküli szeretetről. A Valami vad főhőse, Zsófi egy ábrándos lány, aki az egyetemi felvételijére készül, ám időnként otthon medvévé változik. Ilyenkor a hatalmas, lomha állat felforgatja az egész család életét: dúl-fúl, dübörög a lakásban, rettegésben tartja riadt szüleit és az öccsét, a különös zajok miatt már a szomszédok is egyre gyanakvóbbak. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a helyzet tarthatatlan, és muszáj valami megoldást találni. A meggyötört, aggódó anyára hárul a feladat, a felelősség, hogy kitalálja, hogyan tovább.

A PÖFF zsűrije így indokolta döntését:

A magas színvonalú, hagyományos történetmesélés humorral teszi a filmet a széles közönség számára is befogadhatóvá, és merészen feszegeti a határokat. Úgy mutat be történelmi és vallási gondolatokat, hogy közben szinte észrevétlenül ráveszi a nézőt, hogy elhiggye a történet és a szereplők helyzetének valóságát.

A Friss Hús nemzetközi zsűrije szerint „a film éles koncepcióval és minden elemében kiforrott filmes történetmeséléssel valósítja meg sajátos vízióját.”

A rendező elmondta:

Egyrészt az a megzabolázhatatlan vadság érdekelt, ami ott lapul ennek a lánynak a mélyén és szabadulni vágyik, másrészt az a teljes tehetetlenség, amikor egy szerettünk ilyen szélsőséges állapotba kerül, és nem lehet mellette megmaradni. Mindkét oldallal nagyon tudok azonosulni. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan tudnak kapcsolódni a filmhez itthon és külföldön is.

Egészestés film lehet belőle

A Valami vad kisfilm alapján jelenleg egy egész estés játékfilm előkészítése zajlik, az alkotók a forgatókönyv fejlesztésén dolgoznak.

D’Intino Patricia producer hangsúlyozta: „A hallgatás sok családban öröklődő mintázat. Nehéz témákról nem beszélünk, inkább továbbvisszük őket a következő generációnak. A film egyik legfontosabb üzenete, hogy valódi kapcsolódás csak akkor születhet, ha szembe merünk nézni azokkal a dolgokkal is, amelyeket legszívesebben elrejtenénk. A Valami vad számomra arról szól, hogy mi történik, amikor az elhallgatott feszültségek végül utat törnek maguknak.”

A Valami vad a Good Kids és az MHK Productions amerikai–magyar koprodukciójában készült. Támogatói a Potato Head Media, a Jumpcut Productions, Kraft Rental, a Saint Audio és a Post Office Films.

Jelenleg a Valami vad fesztiválkörútja zajlik, legközelebb a londoni Raindance Film Festival programjában lesz látható 2026 júniusában. A Raindance a brit független filmkultúra egyik legjelentősebb nemzetközi fóruma, amely több mint három évtizede mutatja be a világ legizgalmasabb feltörekvő és független alkotóit, miközben fontos szakmai platformot biztosít a filmes közösség számára. A nyár folyamán Portugáliában és az Egyesült Államokban, Indianapolisban is bemutatkozik a film. A további fesztiválokról és a forgalmazásról még tárgyalnak az alkotók.

A Friss Hús filmjeiről – többek közt a Valami vadról is – itt írtunk: