Kiara Lord szerint ezt rontják el a nők a párkapcsolataikban

Kiara Lord nemrég újabb videót tett közzé a TikTok-oldalán, melyben mangóhámozás és szeletelés közben arról számolt be, hogy sok nő ír neki üzenetet azt kérdezve, miért nem kéri már meg a párjuk a kezüket, miután évek óta együtt vannak. A felnőttfilmes erre azt felelte:

Szerintem az egyik óriási hiba, amit mi, nők elkövetünk, az az, hogy egy sima párkapcsolatban már asszonyként viselkedünk a párunkkal, ami helytelen. És csodálkozunk, hogy utána ők nem akarnak megállapodni vagy szintet lépni. Mert minek? Hát ha már eleve asszonyként viselkedünk, mi legyen az a motiváló dolog a férfi számára, ami miatt azt mondja, hogy na, ezt a nőt el akarom venni? Hiszen már úgyis mindent megcsinál. Akkor meg minek?

– tette fel a kérdést A Nagy Ő egykori szereplője, majd azt javasolta követőinek, ne csináljanak asszony-dolgokat sima egy párkapcsolatban.

„Gondolok itt arra: főzni, mosni, takarítani a párunkra, összeszedni, szétválogatni mondjuk a szennyeseit, a zoknijait, ilyesmit. Jó fej dolgokat csinálni, mit tudom én, akár olyasmire is vetemednek egyesek, hogy lemossák a párjuknak az autóját. Tényleg mindig meleg étellel várják őket haza, összeköltöznek mondjuk egy olyan lakásban, amit felesben fizetnek, de rosszabb esetben valójában a csajnak a lakása, éveken keresztül együtt vannak, és nincsen semmi előrelépés, sőt az van, hogy a nő azt érzi, hogy egy csomó mindent tesz a kapcsolatban, ami így is van, és cserébe meg egy csokor virágot sem kap a kedvesétől, és ez szüli az ilyen befeszüléseket, amikor a nő elkezd elégedetlenkedni, ami miatt elkezdi magát okolni, hogy ő biztos egy hisztis nő, és neki valójában tök jó párja van, és nem is érti magát, miért ilyen hisztis.”

Mondandóját úgy folytatta, szerinte a valóságban az van, hogy a férfiak jól érzik magukat az ilyen kapcsolatban, és a nő lesz a problémás fél, miközben a dolog már „az elején gáz volt”. Úgy véli, már a kapcsolatok kezdetekor le kellene fektetni akár az íratlan szabályokat is.

Értem, hogy nagyon sok nő feminin és gondoskodó, de túlteljesít abszolút a kapcsolatban, és igazából átmegy egy ilyen gondoskodó anyába, vagy ugye már egy ilyen feleségszerepben van. De ezt nem szabad csinálni csajok, mert ez lesz belőle, hogy nem léptek egyről a kettőre. Szóval ilyen asszonydolgokat csak akkor csináljunk, ha komoly elkötelezés van irányunkba.

Hozzátette: egy barátnőstátuszban lévő illetőnek eszébe se jusson mosógépet indítani, takarítani vagy költöztetni a párját.

Tényleg el lehet gondolkodni, hogy miért van az, hogy valakivel évek óta együtt vagy, és nem tudtok egyről a kettőre lépni. Mire várnak ezek a hölgyek? Mi fog megváltozni? És közben meg ugye úgy érzik, hogy egy csomó időt elfecséreltek, és akkor egy új kapcsolatot keresni vagy lángra lobbantani nagy meló lenne, mert ebbe meg már annyit beleadtunk, tehát túl sokat. Szóval én csak azt szeretném mondani, hogy lányok, vissza kell venni a jófejségből, és részben ezért vannak ennyire elkaszánodva a mai férfiak

– tett megállapítást a felnőttfilmes, aki szerint a nők tehetnek arról, hogy nincs udvarlás.

Pont, hogy a férfiaknak kellene segítenie a nőknek. Könnyebbé tenni a mi életünket és nem fordítva. Valami nagyon elcsúszott szerintem.

Kiara Lord egyébként hamarosan az Ázsia Expresszben tűnik majd fel, ahol úgy véli, akadnak majd konfliktusai a versenytársaival: