Ennek a telefonnak van a legjobb kamerája

A Huawei legújabb csúcstelefonját, a P20 Pro-t választották a legjobb fotózásra alkalmas telefonnak az idei TIPA Awards választáson. A fotográfus „Oscarként” is emlegetett független megmérettetésen idén másodjára győzedelmeskedett a Huawei P szériája. A világ elsőszámú fotómagazinjainak szerkesztőiből álló 29 tagú zsűri választotta a 2018-as év egyik legjobb termékének a készüléket.

A TIPA (Technical Image Press Association) minden évben megrendezi általános közgyűlését, ahol 40 különböző kategóriában választanak győzteseket, alapos tesztelés, a vélemények gondos megvitatása és szavazás után. Az 1991-ben alapított TIPA Awards során kiváló minőségű fényképezőgépeket, kameralencséket, tartozékokat és egyéb képkészítő termékeket díjaznak.

A TIPA Awards zsűrije szerint a P20 és P20 Pro készülékek Leicával közösen fejlesztett kamerái az okostelefon fotózás új mérföldkövét jelentik, ezért díjazták a készüléket két egymást követő évben ebben a kategóriában – hangsúlyozta Thomas Gerwers, a TIPA elnöke.

„A Huawei P széria mindig is a különleges kameráiról volt ismert” – mondta Li Changzhu, a Huawei Fogyasztói Üzletágának Okostelefonokért Felelős elnökhelyettese. „A világ első tripla Leica hátlapi kamerával felszerelt P20 Pro-val nemcsak a profi fotósok, de az amatőr, hobbi fotóművészek is lélegzetelállító képeket készíthetnek. A Leicával való együttműködésünk sikerre vitte ezt a szériát is, így a jövőben sem térünk le a kiválóság útjáról” – tette hozzá.

A Huawei P20 Pro nemcsak a TIPA-nál kapott komoly elismerést a közelmúltba. A Huawei P széria két okostelefonjának kamerái új benchmarkot állítottak fel az okostelefonos fotózásban: a Huawei P20 Pro és a Huawei P20 a valaha adott két legmagasabb összesített pontszámot kapta a kamerák és a képminőség mérésével és értékelésével és iparági rangsorolásával foglalkozó legismertebb, független szakmai portálnál, a DxOMark-nál.

A portál azzal indokolta a pontszámokat, hogy bár a gyártók évente új fejlesztésekkel rukkolnak elő, de a Huawei most mintha két generációt ugrott volna. „Bátran kijelenthetjük, hogy a P20 Pro három Leica kamerája az idei év legnagyobb okostelefon innovációja” – mondta Lars Rehm, a portál főszerkesztője.