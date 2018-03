Ennél jobb mobilos funkciót még nem láttunk idén

Már iPhone-on is használható a Google menő fotós funkciója

Egészen zseniális kiegészítéssel bővítette androidos applikációját az eBay: az online kereskedelmet lehetővé tévő szolgáltatás alkalmazásába bekerült a Google ARCore nevű kiterjesztett valóság technológiája, aminek segítségével pillanatok alatt meg lehet határozni, hogy milyen méretű doboz szükséges ahhoz, hogy feladhassuk a cuccot, amit sikeresen értékesítettünk a szolgáltatás segítségével.

Ehhez nem kell mást tenni, mint az androidos mobilunk kameráját az eladott tárgyra irányítani, az alkalmazásban lévő funkció pedig a képernyőn keresztül szépen megmutatja, hogy pontosan mekkora doboz szükséges a feladáshoz – ezzel nem kevés vesződséget megspórolva az eladó számára.

A funkció egyetlen hátrány, hogy egyelőre csak az Egyesült Államok területén működő USPS szolgáltatás dobozméreteit és árait tartalmazza, viszont jó hír, hogy az eBaynél már gőzerővel dolgoznak azon, hogy más posta- és futárszolgálatok dobozméretei is bekerüljenek az appba, és a lehetőséget Amerikán kívül tervezik más országokra is kiterjeszteni.

Az eBay az Engadget kérdésére azt is elárulta, hogy a terveik között szerepel, hogy az alkalmazásuk iOS verziójában is elérhető legyen az új funkció. Erről ugyan külön nem beszélt a cég, de ez további fejlesztéseket igényel, hiszen ahhoz, hogy az Apple eszközein is elérhető legyen a kiterjesztett valóságot használó megoldás, a cég saját fejlesztését, az ARKit-et kell az applikációba illeszteni.