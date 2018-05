Lekerül a kódolás a népszerű gyerekcsatornákról

Többszörös csatornanyitást jelentett be a Telekom. Azt a korábbi hírek alapján már eddig is tudni lehetett, hogy egész májusban kódolatlanul fogható a Comedy Central, de egy minapi közlés alapján ugyancsak kódolatlanul érhető el június elsejéig a nemrégiben a megszűnt magyar FOX helyén indult új tévécsatorna, a Film4, valamint gyereknap alkalmából további kilenc tévécsatornáról is lekerül a kódolás május 25. és május 28. között. Ezek a csatornák kivétel nélkül népszerű gyerekcsatornák:

Nickelodeon

Minimax

JimJam

Disney

Megamax

Kiwi

Nick JR

Cartoon Network

Boomerang

A lehetőséggel a kábeles és műholdas, valamint a TVGO internetes tévészolgáltatással rendelkezők is élhetnek, ugyanakkor az üzleti, valamint a közszolgálati csomagok előfizetőire ez nem vonatkozik, a Telekom DVB-C digitális kábeltévé-hálózatokon ezek a csatornák továbbra is az általános feltételek mellett érhetők el.

