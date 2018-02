Megszűnik a magyar FOX csatorna

Hamarosan megszűnik a magyar FOX tévécsatorna – értesült a SorozatWiki. A blog információját a tévétársaság is megerősítette. A FOX Networks Group közlése alapján a tévécsatorna idén április 30-ig lesz elérhető. A csatorna megszüntetését gazdasági okokkal magyarázta a médiaszolgáltató, mely hangsúlyozta, az említett időpontig a sugárzásban nem lesz változás.

A National Geographic, a Nat Geo Wild és a Baby Tv marad

A FOX Networks Group nem vonul ki teljesen Magyarországról, hiszen az érdekeltségébe tartozó National Geographic, Nat Geo Wild és Baby TV csatornákat nem érinti a lépés, azok továbbra is elérhetők maradnak Magyarországon, és e csatornák helyi képviseletét ezután is a budapesti iroda látja el. A magyar FOX megszűnése nem érinti a The Walking Dead 8. évadát, ugyanis az február 26-án folytatódik a FOX-on és április közepére már be is fejeződik.

Még több harccal és drámával folytatódik a The Walking Dead Itt a 8. évad második felének előzetese, amely Rick és Negan kompániái mellett nyomokban zombikat is tartalmaz.

A SorozatWiki felidézte, hogy a megszűnő FOX csatorna 2014-ben jelent meg Magyarországon. Itt mutatták be elsőként a The Walking Deadon kívül a Simpson család, az Álmosvölgy legendája és az Empire című népszerű sorozatokat is.

A FOX 2018. 5. hetében 0,2 százalékos közönségaránnyal rendelkezett főműsoridőben a 18-59-es korosztályban a Nielsen Közönségmérés mérőrendszere alapján. A csatorna ezzel az idei év elején még az 50. legnézettebb magyarországi tévécsatorna közé sem tudott bekerülni, vagyis nem tartozik a legnépszerűbb csatornák közé, annak ellenére, hogy amikor a Telekom korábban ki akarta venni csatornakínálatából, nem kis felháborodás lett belőle, a műsorterjesztő pedig kénytelen volt visszavonulót fújni.

A FOX egyébként épp a napokban jelentette be, hogy FOX+ nevű szolgáltatásával megjelenik Magyarországon a Telekomnál. Ez egy internet alapú, lekérhető videós tartalmakat kínáló szolgáltatás.

