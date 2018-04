Újabb távozók a HírTV-nél

Pauwlik László, a tévétársaság volt vezérigazgatójának, jelenlegi egyik vezérigazgató-helyettesének neve is szerepel a csatornától távozók közel 40 fős listáján. Elmegy Gulyás Ákos hírolvasó és a Látótér szerkesztője is.

Távozik Pauwlik László, a HírTV Zrt. egyik vezérigazgató-helyettese, értesült a 24.hu. (Tarr Péter, a másik vezérigazgató-helyettes, aki a műsorokért felel, még tegnap a 24.hu-nak és a Kreatívnak is cáfolta azokat a szárnyra kapott információkat, hogy állítólag felajánlotta a lemondását, feltételezése szerint ezt csak az egyik távozó kolléga terjesztheti róla.)

Pauwlik, aki korábban vezérigazgatóként is dolgozott a tévénél, úgy tudjuk, hogy a Simicska Lajos közeli Hung-ister Zrt. nevű produkciós irodánál tovább dolgozik majd a hírcsatornánál lejáró megbízatását követően. Távozásáról már azóta hallani lehetett, hogy néhány napja értekezleten jelentették be a létszámleépítést, és közölték, hogy a tévé vezetősége saját magán kezdi majd a spórolást, hogy a vállalat fennmaradhasson. Pauwlik neve az értekezlet óta egy birtokunkba került, a HírTV-nél folyó létszámleépítés miatt távozni kényszerülők listáját tartalmazó 37 fős névsorban is szerepel, illetve környezetéből is megerősítették a hírt. (Próbáltuk telefonon felhívni Pauwlikot, hogy karrierje folytatásáról és távozásáról érdeklődjünk, de a HírTV-nél nem tudták kapcsolni, így csak üzenetet hagyhattunk számára, visszahívás pedig egyelőre nem érkezett.) A cégnyilvántartás szerint egyébként Pauwlik László jelenlegi megbízatása eleve csak május 31-ig szólt a HírTV igazgatóságában, ezért azt nem tudjuk, hogy nem is számolt-e korábban a hosszabbítás lehetőségével. Pauwlik tavaly november óta volt vezérigazgató-helyettes, amikor Faragó Csabát, az ÁPV Zrt. és az MVM Zrt. korábbi vezetőjét, Magyarország volt rendkívüli és meghatalmazott szingapúri nagyköveték nevezték ki vezérigazgatónak.

Hírolvasó is távozik

A korábbi cikkeinkben említett neveken kívül megtudtuk azt is, hogy ugyancsak távozik Gulyás Ákos hírolvasó és Kádasi Csaba, a Látótér szerkesztője. Úgy tudjuk, Kádasi műsora meg is szűnik várhatóan.

A birtokunkba került 37 fős lista egyébként hiányosnak tűnik, hiszen azon Bardóczy Tímea kereskedelmi igazgató neve nem szerepel. Ennek az lehet az oka, hogy tőle nem szerettek volna megválni, ha elfogadja fizetése mérséklését, de ő erre nemet mondott. (Tegnap utolértük Bardóczyt, de sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta az az információinkat.)

A G-nap óta a pénzügyi mutatók előre jelezték, hogy baj lehet

A tévétársaságnál megoszlik, hogy az érintettek hogyan fogadták a távozásokkal kapcsolatos híreket. Van, aki úgy van vele, hogy kényszerhelyzetből pénzügyi döntés született és optimistán néz előre, mondván történt már ilyen vele és korrekten megállapodtak vele a lezárásról, mások azonban csalódottak. Olyan munkatárssal is beszéltünk, aki nagyon büszke rá, hogy a HírTV stábját erősíthette, ezért nem is saját maga miatt szomorú igazán, hanem azok miatt, akiket egy éven belül vettek fel a tévéhez, de most nem maradhatnak. Ők abban a reményben igazoltak a HírTV-hez, hogy korábban a csatorna vezetősége – a tulajdonostól kapott tájékoztatásra hivatkozva – többször arról beszélt, 2022-ig biztosan megoldott a finanszírozás, kilátásba helyezett leépítésekről pedig nem esett szó. Bár utólag többen elmondták, számoltak ennek ellenére a történtekkel is, mivel nem tartották reálisnak, hogy Simicska felégesse vagyonát veszteségek finanszírozásával. A nyilvános pénzügyi beszámoló alapján egyébként tavaly május óta elég egyértelműen látszott, hogy a tévé pénzügyileg krízisben van, a vállalat bevételei 2015-höz képest 2016-ra megfeleződtek, a 2,69 milliárd forintos bevételhez pedig 770 millió forint veszteség társult 2016-ban. A finanszírozási problémát ennél is jobban mutatja, hogy 2012-ben, amikor Orbán Viktor miniszterelnök és Simicska Lajos barátsága még nem roggyant meg, a cég 9,3 milliárd forint bevételt ért el és 565 millió forint nyeresége volt adózás után.

Sztárműsorvezetők is menni kényszerülnek

Mint arról korábbi cikkeinkben beszámoltunk, a távozók között van Szöllősi Györgyi, Veiszer Alinda, Péterfi Judit és Pataky Enikő műsorvezető, D. Bányász Gergő belpolitikai főszerkesztő, M. Kiss Csaba Célpont-főszerkesztő is. A létszámleépítés miatt riporterek, külpolitikai szakértők, operatőrök, vágók, segédszerkesztők és más munkatársak is távoznak.

Az eddig kiszivárgott információk alapján a távozások és több műsor megszűnése miatt kieső műsoridőt többek között Kálmán Olga Egyenesen című műsorának meghosszabbításával, illetve a Csintalan Sándor vezette betelefonálós műsor idejének kibővítésével töltik meg.

Péterfi Judit is távozik a HírTV-től A Riasztás és a Privátszféra műsorvezetőjén kívül a kereskedelmi igazgató is elmegy. Eközben Tarr Péter vezérigazgató-helyettes cáfolja, hogy felajánlotta volna a lemondását.