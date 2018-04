Kirúgták a HírTV-től Veiszer Alindát és M. Kiss Csabát

Veiszer Alindát is elbocsátották a HírTV-től, erősítette meg az érintett a 24.hu és az Index kérdésére. Távoznia kell még Simicska Lajos tévéjétől Szöllősi Györgyi műsorvezetőn és D. Bányász Gergőn kívül az Index szerint M. Kiss Csabának (a Célpont szerkesztőjén) és Pataky Enikőnek is. Az értesülést a 24.hu-nak M. Kiss Csaba környezetéből is megerősítették, hozzátéve, hogy az oknyomozó műsor a távozás ellenére nem szűnik meg.

Marad viszont az Index szerint Kálmán Olga műsora és a Szabadfogás is Dévényi Istvánnal.

Veiszer Alinda az Indexnek azt nyilatkozta:

Még csak haragban sem váltunk el, még az ajtót sem csaptam rájuk, igazából korrektül intézik az egészet.

Még annyit hozzátett, hogy egy kicsit azért meglepődött, mert az Alinda nézettsége folyamatosan nőtt, és ekkora sikert kultúrában még sehol nem tudott elérni. Az Alinda május végéig még műsoron lesz a HírTV-n.