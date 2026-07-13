Felháborodott a szakma: „Fásy Zsülikének több esélye van a Grammyre, mint Orbán János Dénesnek egy komolyabb színházszakmai elismerésre”

Több író felháborodását fejezte ki, miután kiderült, hogy Orbán János Dénestől több mint 400 millió forintért vásárolt szövegeket az általa vezetett szervezet. Tompa Andrea, Schilling Árpád, Simon Márton, Vida Kamilla és Székely Csaba is felszólalt az ügyben.

„A művészet történetében néha előfordul, hogy valaki aránytalanul sok pénzt keres. De ha az illető korszakos alkotó, az utókor legalább megérti, miből is fakadt az a túlárazás. Itt azonban olyan ember kereste szénné magát drámákból, aki NEM ÉRT HOZZÁ! Van, amihez ért, de a drámaírás sajnos nem tartozik ezek közé” – írja Facebook-bejegyzésében Székely Csaba drámaíró. „A darabjai nemhogy a magyar színház fontosabb művei között nincsenek, hanem egyszerűen nem tartják őket számon. Szakmai értelemben nem léteznek.”

Fásy Zsülikének több esélye van Grammy-díjat kapni, mint Orbán János Dénesnek komolyabb színházszakmai elismerésekben részesülni. Tehát úgy kapott közel félmilliárdot drámákra, hogy nem tud drámát írni

– írja Székely. A drámaíró hozzáteszi: „Úgy lett az Operettszínház dramaturgja, hogy köze nincs a dramaturgiához. Úgy vezetett dramaturgosztályt az (új, Vidnyánszky-féle) SZFE-n, hogy egy szakácskönyv-szerkesztőnek is több keresnivalója lett volna ott. Itt van szerintem az igazi botrány. Nem is az a sok millió forint az igazán fájó. Hanem az, hogy minden ilyen érdemtelenül betöltött pozíció mögött ott van valaki, aki nem kapta meg.”

Ahogy a Magyar Hang cikke nyomán mi is megírtuk, Orbán az Operettszínháztól is kapott 129 millió forintot fordítási és szövegírási feladatokért.

Tompa Andrea röviden annyit fűzött a hírhez: „Ha ezután valaki panaszkodni mer, hogy irodalomból nem lehet pazarul megélni, javaslom olvasásra.”

Simon Márton költő szintén a Facebookon reagált: „Felvilágosít valaki – komolyan kérdezem –, hogyan kell feljelentést tenni csalás, sikkasztás és hűtlen kezelés miatt?” – írta, két hashtaggel (#412millió, #tolvajgci) és Orbán János Dénes képével kiegészítve a posztot.

Vida Kamilla költő és műsorvezető egy régebbi kerekasztal-beszélgetést hozott fel: „Több mint tíz évvel ezelőtt rendeztünk egy nyílt vitát fiatal pályatársaimmal, aminek apropóját az adta, hogy kijött a hír, hogy megalakul az Orbán János Dénes vezette tehetséggondozó íróiskola kezdésnek még »csak« 150 milliós állami támogatással, megkerülve azokat az intézményeket, személyeket, melyek hagyományosan évtizedek óta foglalkoztak irodalmi tehetséggondozással, és nagyrészt politikai okok miatt anyagilag ellehetetlenülve működtek lelkesedésből, hitből, szorgalomból.”

Vida azt írja: a kultúrában általában nehezebb átlátni a túlfizetéseket, mint például az építőiparban, ez az összeg mégis érthető. „Mert látjuk a kollégáinkat, hogy hogyan élnek, hogyan éltek, miért kell abbahagyniuk a pályát, milyen honoráriumokat képesek fizetni azok a folyóiratok, akiket szintén a tönk szélére sodort az állami kultúrpolitika. Magyarországon valójában nem lehet megélni írásból. Nagyon keveseknek, de tényleg nagyon keveseknek adatik meg ez. Pedig úgy tűnik: van pénz művészetre. Gács Anna mondata a nyílt vitáról sok éve a fülemben cseng:”

»János, te elloptál egy csomó pénzt!«

Schilling Árpád színházi rendező hosszú bejegyzésben emlékezett meg az ügyről. „Mekkora egy szarjankó vagy te, aki még annyira sem ügyeltél, amikor loptál, hogy legalább ügyeskedj egy kicsit. Te szartál bele, kimondtad, hogy te vagy a legnagyobb tehetség Mosonmagyaróvártól egészen Brassóig, és megvetted az adófizetők pénzéből a saját köteteidet. Míg a kollégáidat cenzúrázta a hatalom, nem az irodalmi szakma, hanem a te főnökeid, akiknek a seggét nyaltad, hogy meggazdagodhass. Ostoba agyaddal nem bírtad elképzelni, hogy egyszer minden jónak vége szakad. Nyomtad magadba a sütit, mint egy óvodás” – írta.

Krusovszky Dénes véleménycikke az ügyről alább olvasható: