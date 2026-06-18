„Az év első felében gyakorlatilag nem érkezett pályázati forrás a függetlenekhez” – nyílt levélben üzentek Tarr Zoltánnak

A már megítélt támogatások kifizetését kéri Tarr Zoltán minisztériumától a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) elnöksége, amely nyílt levelet közölt a Facebook-oldalán. A szervezet azt írja, teljes mértékben támogatják Tarr törekvéseit az átvilágításra, ahogy azt is, hogy „egy új igazságos és átlátható rendszer kialakításához szükség van a jelenlegi struktúrák hibáinak a feltárására és a felelősök elszámoltatására”.

Az átvilágítás azonban nem járhat együtt azzal, hogy a függetleneknek megítélt 2026-os működési támogatások nem jutnak el időben a pályázókhoz. A támogatások visszatartása miatt több szervezet fennmaradása került veszélybe. Nyári fesztiválok és programok megvalósítása vált kérdésessé. Számos szervezet arról számolt be, hogy nem tudja kifizetni munkatársait, alkotóit, illetve a már elvégzett munkák után járó tiszteletdíjakat, nem tudja befizetni a járulékokat. Az év első felében gyakorlatilag nem érkezett pályázati forrás a független előadó-művészeti terület szereplőihez.

Ahogy írják, a tét nem csupán az intézmények működése, hanem a magyar kulturális élet pótolhatatlan értékeinek megőrzése.

Ezért nyomatékosan kérjük a Minisztériumot és a Kultúráért felelős Államtitkárságot, hogy a már megítélt támogatások kifizetését haladéktalanul tegye lehetővé, és a független előadó-művészeti szféra helyzetének rendezését kezelje kiemelt prioritásként. Azok a szervezetek, amelyek évek óta a magyar kultúra sokszínűségéért dolgoznak, nem rendelkeznek olyan pénzügyi tartalékokkal, amelyek lehetővé tennék számukra a hosszú ideig tartó finanszírozási bizonytalanság átvészelését. Minden elvesztegetett nap újabb alkotókat és szervezeteket sodor a működésképtelenség szélére. A kulturális sokszínűség megőrzése és a magyar művészeti élet jövője érdekében gyors és felelős döntésekre van szükség

– írják.

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A FESZ korábban feljelentést tett a választás előtt kiosztott NKA-támogatások miatt, nemrég pedig Vidnyánszky Attila kapcsán fogalmazott meg nyílt levelet: