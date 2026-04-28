Feljelentés indult a választás előtt kiosztott kulturális támogatások miatt, csalás és hivatali visszaélés gyanúja a vád

Az elmúlt napokban Molnár Áron kétszer is beszélt a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alá tartozó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) által kiosztott kulturális támogatásokról, így fény derült többek közt arra, hogy a kampányidőszakban 17 milliárdot osztottak ki a Fidesz holdudvarában.

A minden esetben Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter hozzájárulásával célba juttatott összegeknek köszönhetően Tóth Gabi, Dopeman és Pataky Attila is milliókhoz jutott – írtuk meg korábban.

Az ügy keddre még szövevényesebbé vált, a Magyarország Kedvenc Reggeli Műsorának adásából ugyanis kiderült, hogy volt egy olyan keret is, amelyről egy személyben Hankó döntött. Ebből a miniszter kizárólag egyedi kérelmeket támogatott. A Fásy családba az egyelőre ismeretlen összegből 183 millió forint jutott: Fásy Ádám cégének 82, lánya, Zsüliett vállalkozásának pedig 101 milliót ítélt meg.

Molnár Áron épp ezért lemondásra szólította fel Hankó Balázst, a Független Előadó-művészeti Szövetség azonban ennél is tovább ment, hiszen hétfőn ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek a Központi Nyomozó Főügyészségnél, különösen jelenős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, valamint hivatali visszaélés gyanúja miatt – derül ki a szervezet Facebook-oldaláról.

A közlemény rámutatott: a 17,6 milliárdos összeget 1088 döntésben osztották ki, ezek közül azonban csak két esetben volt azonosítható meghívásos pályázati eljárás, a többiről azonban sem nyilvános, sem meghívásos felhívás nem mesél.

Ennek fényében felmerül, hogy

a pályázatokat egyszerűen nem tették közzé,

a pályázati lehetőségekről egyes szereplők előzetes, közvetlen értesítést kaphattak,

a döntések és döntéshozók személye nem került időben nyilvánosságra,

a pályázói kör és a versenyfeltételek nem voltak átláthatók,

a nyilvánosan elérhető információk alapján egyes kedvezményezettek politikai kommunikációban is megjelentek, ami indokolttá teszi a támogatások felhasználásának vizsgálatát.

A pályázatok adatait és a támogatási döntéseket mindemellett nyilvánosságra is kellett volna hozni, biztosítva ezzel a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, ezen követelmények teljesülése azonban nem állapítható meg egyértelműen.