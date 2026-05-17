Eltűnt Csákberény földbe szúrt metrókocsija

Szabó Attila / Facebook
Vincze Miklós
2026. 05. 17. 14:31
Szerencsére nem örökre.

Tíz évvel ezelőtt, 2016-ban avatták fel Csákberény a hosszú időn át Budapesten közlekedő szovjet metrókocsik egyikéből született látványosságát, aminek ötlete Zsemlye Ildikó Munkácsy-díjas szobrászművész fejéből pattant ki.

A 2013 karácsonya előtt már a településen lévő, 2014-ben pedig már félig földbe süllyesztett járművet úgy helyezték el, mintha a földből törne ki, a meglepő ötletnek köszönhetően pedig képei bejárták a világsajtót.

Benczik Péter A kocsi röviddel a megérkezése után.

A magánterületen, magánkézben lévő mű állapota az évek során folyamatosan változott, hiszen a vandálok és az önjelölt graffitiművészek is előszeretettel látogatták. A terület tulajdonosa nemrég megunhatta ezt a hullámzást, a kocsi nemrégiben ugyanis nyom nélkül eltűnt – vette észre a FEOL.

A település honlapján megjelent hírből kiderül:

A telek tulajdonosának tájékoztatása szerint a Főváros vezetése kért segítséget, hétfőtől a budapesti tömegközlekedést szolgálja a csákberényi metró. :-)

A következő mondatban persze a valódi okot is elárulták: eszerint rövidesen felújításra kerül sor, aztán helyreáll a korábbi rend.

