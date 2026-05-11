Krasznahorkai László kapta az Artisjus Irodalmi Nagydíjat

Átadták az idei Artisjus-díjakat: az Irodalmi Nagydíjat a Nobel-díjjal is kitüntetett Krasznahorkai László kapta A magyar nemzet biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért, olvasható az Artisjus közleményében.

Elismerésben részesült továbbá

költészet kategóriában Tóth László Időző című verseskötetéért,

próza kategóriában Kornis Mihály Minden ember című kötetéért,

tanulmány kategóriában Soltész Márton Önmaga hőse és áldozata – Közelítések Szabó Magda karriertörténetéhez című kötetéért,

és esszé kategóriában Kenyeres Zoltán Írók, költők, fogalmak – Esszék, tanulmányok című kötetéért.

Az irodalmi nagydíj célja az előző év egy kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása, a további díjak pedig ösztönzésül szolgálnak a tehetségüket már bizonyított művészek munkájához. Az Artisjus Irodalmi Díj presztízsértéke abban rejlik, hogy a vezetőség döntését irodalomtörténészekből és írókból álló bizottság készíti elő, melynek tagjai 2026-ban: Báger Gusztáv, Bakonyi István, Báthori Csaba, Filip-Kégl Ildikó, Keresztesi József, Radics Viktória és Szörényi László.

Az Artisjus-díjat 2006-os alapítása óta eddig 101 költő és író vehette át. A korábbi években többek között Takács Zsuzsa, Kovács András Ferenc, Berkovits György, Nádasdy Ádám, Pintér Béla, Tőzsér Árpád, Kukorelly Endre, Márton László, Bereményi Géza, Darvasi László, Rakovszky Zsuzsa és Szilágyi Ákos részesültek az elismerésben.

Az irodalmi díjakat 2026. május 11-én, a Magyar Zene Házában adták át a zenei Artisjus-díjakkal együtt.