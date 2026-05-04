Rúzsa Magdi és Co Lee is Artisjus-díjat kap, László Attila életműdíjat vehet át

Összesen tíz zeneszerző, szövegíró, valamint alkotói közösség munkáját ismerik el idén Artisjus-díjjal. A 26. alkalommal rendezett díjátadót május 11-én, a Magyar Zene Házában rendezik.

László Attila gitárművész, zeneszerzőt életműdíjjal, Rácz Gergő zeneszerző, énekes, producert az év könnyűzeneszerzője elismeréssel, Rúzsa Magdi énekes, dalszerzőt pedig az év könnyűzenei szövegírója díjjal tüntetik ki. Az év produkciójának a Hungária együttes MVM Dome-ban tartott Vissza! Vissza! című koncertjét választották. Junior Artisjus-díjat kap Gerlóczy Zsigmond, Halász Kolos (Co Lee) és Fábián Balázs (Blaize), valamint Kökény Dániel. Az év magyarnóta-szerzője ifj. Sárközy Lajos.

Az év komolyzenei műve kategóriában idén két alkotást díjaznak: Dobszay-Meskó Ilona: Egyenes labirintus, valamint Virágh András Gábor: Pange lingua című művét ismerik el.

Az Artisjus irodalmi díjazottakat következő héten, a díjátadón hirdeti ki a szerzői egyesület.

A Könnyűzenei Alkotói Életműdíjat elnyerő László Attila munkásságát korábban többek között Liszt Ferenc-díjjal (2003), Érdemes Művész díjjal (2010) és Artisjus-díjjal (2017) ismerték el. Pályája kezdete óta a hazai jazzélet meghatározó szereplője. 1975-ben alapította a Kaszakő együttest, majd 1985-ben Tony Lakatossal a Things formációt, amely a hazai fúziós jazz egyik meghonosítója volt. Saját zenekarai, a László Attila Band, a László Attila Quintet és a László Attila Fusion Circus mellett alapító tagja volt a Gitár Triónak, valamint Oláh Kálmánnal közös formációkban is játszik. Mindemellett pedagógiai munkája is kiemelkedő: 1987 óta tanít a Zeneakadémián, jelenleg docens, valamint a big band vezetője. Bágyi Balázs az Artisjus közleményében úgy fogalmaz: