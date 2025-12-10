Krasznahorkai László átveszi a Nobel-díjat

December 10-én délután 16 órakor kezdődött Stockholmban a Nobel-díjak átadóünnepsége, amelyen magyar díjazottat is követhetünk, hiszen közel két hónapos várakozás után Krasznahorkai László is átveheti az irodalmi Nobel-díjat, amelyet még októberben ítélt oda neki a Svéd Királyi Akadémia. A ceremóniát élőben is lehet követni a Nobel honlapján. Az irodalmi mellett most osztják ki az fizikai, kémiai, orvosi-élettani és élettani díjakat is, míg a Nobel-békedíj átadóját Oslóban tartották nem sokkal korábban, ám az idei díjazott nem tudott személyesen jelen lenni.

Krasznahorkai László a hagyományok szerint már vasárnap délután megtartotta Stockholmban Nobel-beszédét, amelyben az emberi faj mibenlétéről, múltjáról és jövőjéről elmélkedett.

Az irodalmi Nobel-díj kapcsán eredetileg a reményről akartam megosztani a gondolataimat, de a remény nálam éppen végleg kifogyott, így most az angyalokról fogok beszélni

– mondta a magyarul felolvasott monológban, amelyet a helyszínen svéd és angol formában is követhettek az érdeklődők, a Magvető pedig azóta könyv formában is kiadott.

