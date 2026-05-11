Gyurkó Szilvia felel majd államtitkárként a gyermekvédelemért a Tisza-kormányban

2026. 05. 11. 15:09
A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítója és vezetője a választások után azt mondta, a következő időszak legfontosabb kérdése az lesz, hogy az új kormány valódi prioritásként kezeli‑e a gyermekvédelmet. A Kátai-Németh Vilmos vezette Szociális és Családügyi Minisztériumba kérték fel államtitkárnak.

Gyurkó Szilvia jogász, gyermekjogi aktivista, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítója és vezetője felel majd a gyermekvédelmi területért a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkáraként – az erről szóló múlt heti sajtóértesülést Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter erősítette meg, aki hétfői parlamenti meghallgatásán örömét fejezte ki, hogy a szociális tárcánál Gyurkó viszi majd a gyermekvédelmet, és jelezte, hogy a két tárca együttműködésben fog dolgozni.

Gyurkó jogi diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte 2002-ben. Az egyetem után ösztöndíjjal egy évet töltött New Yorkban, tanulmányait a Columbia Egyetemen folytatta, itt találkozott először a gyerekjogi képviselettel. 2005 és 2012 között az Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatársaként dolgozott, gyerekekkel kapcsolatos kutatásokat végzett. 2009-től az ESZTER Alapítvány jogsegélyszolgálatának vezetője volt, illetve a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesületnél is tevékenykedett. 2012 és 2014 között az UNICEF Magyar Bizottságának gyerekjogi igazgatója volt.

2015-ben megalapította a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványt, melynek tevékenységét azóta is irányítja. Az alapítvány küldetése a Magyarországon élő gyerekek jogainak érvényesítése és támogatása.

Rendszerszintű problémák

A szakember korábban többször beszélt a gyermekvédelem rendszerszintű problémáiról: a gyerekek mentális állapotának romlásáról, az ellátórendszer szakemberhiányáról és arról, hogy sok gyerekcsoport – például a szegénységben élők vagy a fogyatékossággal élők – láthatatlan marad a politikai döntéshozatalban. Egy, a választások utáni interjúban úgy fogalmazott:

a következő időszak legfontosabb kérdése az lesz, hogy az új kormány valódi prioritásként kezeli‑e a gyermekvédelmet.

Gyurkó Szilvia a gyermekekről szóló magyar jogszabályokat is többször illette kritikával, azok ugyanis szerinte sokszor logikátlanok. „Ma Magyarországon egy gyerek 16 évesen egy életre szóló döntést meghozhat a házassággal kapcsolatban, de nem vehet magának egy pohár sört. Az a gyerek, akit védünk a barna medvétől – mert állatkertbe 14 évesen léphet be egyedül –, az vidáman beleegyezését adhatja ahhoz, hogy egyáltalán kivel szexelhet.”

És az a gyerek, aki egyébként 16 évesen dönthet a házasságról, 14 évesen bárkivel ágyba bújhat, illetve 14 évesen már büntetőeljárás is indulhat vele szemben, ha valami rosszat csinál, az osztálykirándulásáról még nem dönthet egyedül. Ahhoz még mindig a szülő aláírása kell 18 éves korig

– fogalmazott egy őszi interjúban, melyben azt is leszögezte: amióta a Belügyminisztérium alá tartozik a gyermekvédelem, az intézmények világa egyre kevésbé átlátható, sokkal nehezebb információhoz, adatokhoz jutni.

Ebben a Tisza választási győzelme után a szakember szerint máris fordulat állt be: elkezdték kiküldeni az emberkereskedelemmel, áldozatsegítéssel és a fiatalkorúak pártfogó felügyeletével kapcsolatos állami adatokat a Hintalovon Alapítványnak.

Lapunk utoljára a tavaly szeptember 1-jén brutálisan meggyilkolt, családja által bántalmazott miskei kislány ügyében készített interjút Gyurkó Szilviával. A családon belüli verbális vagy fizikai erőszak témájában arról kérdeztük, mi az, ami még belefér, mi az, ami nem, közbe kell-e avatkoznunk, és ha igen, hogyan.

Nem kell tétlenül nézni, ha gyermekbántalmazás tanúi vagyunk – ezt tehetjük a szakértők szerint
Bár rendszerint nem lesz belőle nagyobb baj, szinte naponta láthatunk olyan jeleneteket köztereken, amikor családon belüli verbális vagy fizikai erőszak történik. Mi az, ami még belefér, és mi az, ami nem? Közbe kell-e avatkoznunk, és ha igen, hogyan? Szakértőket kérdeztünk.

