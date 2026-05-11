Gyurkó Szilvia felel majd államtitkárként a gyermekvédelemért a Tisza-kormányban

Gyurkó Szilvia jogász, gyermekjogi aktivista, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítója és vezetője felel majd a gyermekvédelmi területért a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkáraként – az erről szóló múlt heti sajtóértesülést Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter erősítette meg, aki hétfői parlamenti meghallgatásán örömét fejezte ki, hogy a szociális tárcánál Gyurkó viszi majd a gyermekvédelmet, és jelezte, hogy a két tárca együttműködésben fog dolgozni.

Gyurkó jogi diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte 2002-ben. Az egyetem után ösztöndíjjal egy évet töltött New Yorkban, tanulmányait a Columbia Egyetemen folytatta, itt találkozott először a gyerekjogi képviselettel. 2005 és 2012 között az Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatársaként dolgozott, gyerekekkel kapcsolatos kutatásokat végzett. 2009-től az ESZTER Alapítvány jogsegélyszolgálatának vezetője volt, illetve a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesületnél is tevékenykedett. 2012 és 2014 között az UNICEF Magyar Bizottságának gyerekjogi igazgatója volt.

2015-ben megalapította a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványt, melynek tevékenységét azóta is irányítja. Az alapítvány küldetése a Magyarországon élő gyerekek jogainak érvényesítése és támogatása.

Rendszerszintű problémák

A szakember korábban többször beszélt a gyermekvédelem rendszerszintű problémáiról: a gyerekek mentális állapotának romlásáról, az ellátórendszer szakemberhiányáról és arról, hogy sok gyerekcsoport – például a szegénységben élők vagy a fogyatékossággal élők – láthatatlan marad a politikai döntéshozatalban. Egy, a választások utáni interjúban úgy fogalmazott:

a következő időszak legfontosabb kérdése az lesz, hogy az új kormány valódi prioritásként kezeli‑e a gyermekvédelmet.

Gyurkó Szilvia a gyermekekről szóló magyar jogszabályokat is többször illette kritikával, azok ugyanis szerinte sokszor logikátlanok. „Ma Magyarországon egy gyerek 16 évesen egy életre szóló döntést meghozhat a házassággal kapcsolatban, de nem vehet magának egy pohár sört. Az a gyerek, akit védünk a barna medvétől – mert állatkertbe 14 évesen léphet be egyedül –, az vidáman beleegyezését adhatja ahhoz, hogy egyáltalán kivel szexelhet.”

És az a gyerek, aki egyébként 16 évesen dönthet a házasságról, 14 évesen bárkivel ágyba bújhat, illetve 14 évesen már büntetőeljárás is indulhat vele szemben, ha valami rosszat csinál, az osztálykirándulásáról még nem dönthet egyedül. Ahhoz még mindig a szülő aláírása kell 18 éves korig

– fogalmazott egy őszi interjúban, melyben azt is leszögezte: amióta a Belügyminisztérium alá tartozik a gyermekvédelem, az intézmények világa egyre kevésbé átlátható, sokkal nehezebb információhoz, adatokhoz jutni.

Ebben a Tisza választási győzelme után a szakember szerint máris fordulat állt be: elkezdték kiküldeni az emberkereskedelemmel, áldozatsegítéssel és a fiatalkorúak pártfogó felügyeletével kapcsolatos állami adatokat a Hintalovon Alapítványnak.

Lapunk utoljára a tavaly szeptember 1-jén brutálisan meggyilkolt, családja által bántalmazott miskei kislány ügyében készített interjút Gyurkó Szilviával. A családon belüli verbális vagy fizikai erőszak témájában arról kérdeztük, mi az, ami még belefér, mi az, ami nem, közbe kell-e avatkoznunk, és ha igen, hogyan.