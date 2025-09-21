beavatkozáscsaládon belüli erőszakgyurkó szilviamiskei gyilkosság
Belföld

Nem kell tétlenül nézni, ha gyermekbántalmazás tanúi vagyunk – ezt tehetjük a szakértők szerint

Getty Images
admin Balavány György
2025. 09. 21. 06:59
Getty Images
A szeptember 1-jén brutálisan meggyilkolt miskei kislányt szemtanúk szerint korábban is bánthatták szülei a Bajáról Kalocsára tartó buszon; az egyik utas értesítette is a rendőrséget. Bár rendszerint nem lesz belőle nagyobb baj, szinte naponta láthatunk olyan jeleneteket köztereken, amikor családon belüli verbális vagy fizikai erőszak történik. Mi az, ami még belefér, és mi az, ami nem? Közbe kell-e avatkoznunk, és ha igen, hogyan? Szakértőket kérdeztünk.

Mint lapunk megírta, korábban is bántalmazták szülei azt a 22 hónapos kislányt, aki gyilkosság áldozata lett Miskén. Több Kalocsa környéki Facebook-csoportban keringett egy poszt, mely szerint szerint Hannát és annak hároméves testvérét fenyegették és ütötték a szülei november 26-án a Bajáról Kalocsára tartó buszon. Egy utas értesítette a rendőröket, az ügyben feljelentés is született, de a szülők azt állították: a kis Hanna csak azért sírt, mert jön a foga. Ennek az ügynek nem lett büntetőjogi következménye.

Sokakban felmerülhet a kérdés: mit tehetünk, ha családon belüli verbális vagy fizikai erőszakot látunk buszon, villamoson, bevásárlóközpontban vagy bármilyen közterületen? Egyáltalán mi számít erőszaknak?

Van, amikor „csak” hangos vagy durva szidalmazást, fenyegetést hallunk. Van, amikor látunk is lökdösődést vagy elcsattanó pofont, ütést, karmolást egy pár tagjai közt. A leggyakoribb, amikor a „rendetlenkedő” gyerekre rácsap a szülő, esetleg megfenyegeti, hogy „érjünk csak haza, megkapod a magadét”, a gyerek pedig kétségbeesik.

A hüvelykujj-szabály

Jó, ha először is azt tudatosítjuk magunkban, hogy az erőszak semmilyen mértéke és formája nem normális, még akkor sem, ha „csak” egy gyerekkel szemben követik el, és a verbális erőszak (szidalmazás, fenyegetés) is bántalmazásnak minősül, hiszen ugyanazokon az agyterületeken fejti ki káros hatását, mint egy fizikai ütés. Gyurkó Szilvia jogász, gyermekjogi szakember, a Hintalovon Alapítvány alapítója szerint ha ilyen helyzet van a szemünk előtt, érdemes az úgynevezett hüvelykujj-szabályt alkalmazni: tegyük fel magunknak a kérdést, könnyen viselnénk-e, ha velünk tennének ilyet.

Ha a válasz nem, akkor aszerint, amit biztonságosnak és helyesnek érzünk, dolgunk van a helyzettel. Érdemes tudatosítani magunkban, hogy

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Mostantól nincs mentség!” – Szabó Zsoltot gyászolják a hódmezővásárhelyiek
Egy éve ilyenkor: belenyomta felesége fejét az esküvői tortába
Megszűnik az OTPdirekt, új felületre kell áttérni
Robotporszívóteszt: mit tudnak a Dreame, a Mova és a Xiaomi megfizethetőbb gépei?
Orbán: Ellenfeleink visítanak, Brüsszeltől a Tisza-partig
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik