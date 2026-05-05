Hankó Balázs minisztériuma egyetlen forinttal sem támogatja idén a Szegedi Szabadtéri Játékokat

0 forint.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium döntése szerint ennyit ér ma Magyarországon a Szegedi Szabadtéri Játékok

– írja a Facebookon Botka László, közölve azt is, hogy mi áll az elutasítás indoklásában: „szakmailag nem kellően megalapozott”.

Szeged polgármestere ezt követően sorolja a 95. alkalommal megrendezett fesztivál eredményeit számokban:

80 ezer néző bizalma.

Több mint 1,1 milliárd forint bevétel egyetlen év alatt.

Több száz művész és szakember munkája.

És ezzel szemben áll egy anonim döntőbizottság ítélete. Miközben az elmúlt időszak botrányai világosan megmutatták, milyen szempontok alapján vándorolnak kulturális milliárdok, Szegedet »szakmai hiányosságokra« hivatkozva zárják ki a támogatásból. Ez méltánytalan. És elfogadhatatlan

– írja Botka, nyilvánvalóan utalva a kulturális támogatások körül dagadó botrányra. Hozzátette azonban, hogy Szeged ennek ellenére meg fogja rendezni „a Szabadtéri Játékokat, az ország legnagyobb és legszebb szabadtéri színházi fesztiválját, a város büszkeségét!”

Mi is az az NKA-botrány?

Molnár Áron beszélt először arról a választások után, hogy a Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter felügyelete alatt álló Nemzeti Kulturális Alap (NKA) titokban 17 milliárd forintot osztott ki a Fideszhez köthető szervezetek, egyesületek, celebek között, kulturális támogatás címszóval. Többek közt kapott 5-5 milliót Dopeman és Kis Grófo, 500 milliót Mága Zoltán fotósa, 100 milliót Deák Bill Gyula, 17 millió forintos támogatást adtak a Bajnokok Ligája himnuszának népzenei előadására. A hírek megjelenése után Bús Balázs lemondott az NKA-alelnöki pozíciójáról, Baán László, Both Miklós és Vidnyánszky Attila pedig az NKA-bizottsági tagságáról. Az NKA korábbi vezetői közösen fejezték ki aggodalmukat a szervezet jövőjével kapcsolatban. Hankó Balázsnak az ATV stúdiójában sem sikerült megnyugtató válaszokkal szolgálnia.