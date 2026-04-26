Ne küldjük ki focizni a fiúkat, ha a menstruációról akarunk beszélni a gyerekekkel

„Pirosbetűs napok”, „havibaj”, „ciklus”, „nehéz napok”, „beteg vagyok” – megannyi kifejezés van a magyar nyelvben, amivel kódnyelven mondhatjuk el, hogy menstruálunk. De miért tabusítottuk annyira ezt a témát, hogy még a beszédünkben is szinonimákkal fedjük el, és még a menstruációs termékek reklámjaiban is szemérmes kék folyadékkal szemléltetjük a vért?

Ezt a tendenciát töri meg Dr. Benkovics Júlia szülész-nőgyógyász új könyve, a kamaszoknak íródott Megvan?, amiben közérthetően és egyenesen válaszolja meg a menstruációval kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdést. Ezzel egy szó szerinti kézikönyvet rakott össze, amiből szinte mindenki tanulhat valami újat.

A szakembert arról is kérdeztük, mit érzékel orvosként és tartalomgyártóként a megfelelő szexuális nevelés hiányából, a menstruációs tévhitek jelenlétéből, a téma körüli szégyenérzetből, valamint, hogy kielégítőnek látja-e ma az átlagmagyar informáltságát ezen a téren.