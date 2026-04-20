tv2tényekvarga attilaválasztás
Kultúra

A választások után törölte a Fideszt támogató posztjait a TV2 műsorvezetője

admin Varga Zsuzsa
2026. 04. 20. 15:33

Korábban rendszeresen osztott meg Orbán Viktort és a Fideszt támogató tartalmakat a közösségi médiában, a választások után azonban törölte ezeket a posztjait Varga Attila, a TV2 Tények Reggel műsorvezetője, a Tények felelős szerkesztője, és azóta nem is posztol politikáról – vette észre a Média1. A lap azóta követte Varga hivatalos Facebook-oldalát, hogy 2023-ban a Tények Reggel egyik műsorvezetője lett.

Mint írják, Varga a választások előtt elsőként szerepelt a TV2 munkatársainak Orbánra való szavazásra buzdító videójában (ez a videó Andor Éva oldalán még elérhető volt, onnan mentette le a lap), de például Magyar Pétert is gúnyolta egy vidéki helyszínen, egy papírmasé előtt. A Média1 szerint az ilyen tartalmak jelentős része a választások óta már nem látszik Varga felületén, de Orbán debreceni beszédéről készült posztja például még elérhető.

 

A TV2-nél mostanában sok a változás: április 16-án Vaszily Miklós elnök-vezérigazgató elbocsátotta Szalai Vivien hírigazgatót, akinek posztját teljesen meg is szüntették a kormányközeli tévécsatornánál. Ezt követően Gönczi Gábor és Marsi Anikó műsorvezetők bejelentették, hogy határozatlan időre búcsút intenek a TV2 Tények című műsorának, indoklásuk szerint azért, mert pihenni szeretnének. Lapunk azóta mindkettejüket elérte, Marsi Anikó azt mondta, mindenképpen visszatérnek a TV2-re, Gönczi pedig úgy nyilatkozott: „Nem jövök el a TV2-től”.

A Media1 szerint Gönczi és Marsi leköszönésével Varga Attila is azok közé az esélyesek közé került, akik átvehetik az esti műsor vezetését.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter hétfőn megnevezi az első hét miniszterét
Három nappal a választás előtt adták át a Semmelweis Egyetem új központját, ami előtt újra kordonok vannak
Bayer Zsolt darált, Kövér László sátánozott
A Fidesz bukása előtt egy kiváltságos üzletbe szállt be Nagy Márton köre Tiborcz Istvánék mellé
magyar péter
Magyar Péter bejelentette a Tisza-kormány hét miniszterét, és május 31-ig adott határidőt az „Orbán-báboknak"
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik