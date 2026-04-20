A választások után törölte a Fideszt támogató posztjait a TV2 műsorvezetője

Korábban rendszeresen osztott meg Orbán Viktort és a Fideszt támogató tartalmakat a közösségi médiában, a választások után azonban törölte ezeket a posztjait Varga Attila, a TV2 Tények Reggel műsorvezetője, a Tények felelős szerkesztője, és azóta nem is posztol politikáról – vette észre a Média1. A lap azóta követte Varga hivatalos Facebook-oldalát, hogy 2023-ban a Tények Reggel egyik műsorvezetője lett.

Mint írják, Varga a választások előtt elsőként szerepelt a TV2 munkatársainak Orbánra való szavazásra buzdító videójában (ez a videó Andor Éva oldalán még elérhető volt, onnan mentette le a lap), de például Magyar Pétert is gúnyolta egy vidéki helyszínen, egy papírmasé előtt. A Média1 szerint az ilyen tartalmak jelentős része a választások óta már nem látszik Varga felületén, de Orbán debreceni beszédéről készült posztja például még elérhető.

A TV2-nél mostanában sok a változás: április 16-án Vaszily Miklós elnök-vezérigazgató elbocsátotta Szalai Vivien hírigazgatót, akinek posztját teljesen meg is szüntették a kormányközeli tévécsatornánál. Ezt követően Gönczi Gábor és Marsi Anikó műsorvezetők bejelentették, hogy határozatlan időre búcsút intenek a TV2 Tények című műsorának, indoklásuk szerint azért, mert pihenni szeretnének. Lapunk azóta mindkettejüket elérte, Marsi Anikó azt mondta, mindenképpen visszatérnek a TV2-re, Gönczi pedig úgy nyilatkozott: „Nem jövök el a TV2-től”.

A Media1 szerint Gönczi és Marsi leköszönésével Varga Attila is azok közé az esélyesek közé került, akik átvehetik az esti műsor vezetését.