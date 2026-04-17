Megkérdeztük Gönczi Gábort, távozik-e a TV2-től

Bombaként tarolta le a hír a magyar sajtó egy részét péntek késő délután, hogy Marsi Anikó és Gönczi Gábor lekerülnek a TV2 hírműsorainak képernyőjéről, mondván, pihenésre van szükségük a maguk mögött hagyott „nagyon kemény időszak” után.

Mint tudatták, a TV2 akceptálta a kérésüket, de Gönczi azt mondta:

Engem még a héten a Napló adásában is láthatnak a nézők, aztán majd meglátjuk, mit hoz a jövő.

Nem sokkal később megszólaltattuk Marsi Anikót

Nincsen a pihenésünkben véglegesség. Mindenképpen visszatérünk a TV2-re. Hovatovább, Gönczi Gábor kollégám pihenés közben is viszi tovább a Tények Plusz és a Napló főszerkesztését

– nyilatkozta lapunknak a műsorvezető.

Végül Gönczit is elértük

Gönczi Gábort telefonon kerestük, ám úgy nem értük el, ezért kérdéseket küldtünk a műsorvezetőnek, melyben arról érdeklődtünk, miért volt ennyire sejtelmes a jövőt illetően, esetleg érzi-e valamilyen jelét, hogy a TV2 a jövőben nem tart igényt a szolgálataira – nemrég Szalai Vivien hírigazgatót is kirugták.

Nem jövök el a TV2-től

– küldte meg válaszát a 24.hu-nak Gönczi, aki hozzátette:

A napi hírműsorvezetésben szerettem volna egy kis pihenőt kérni, és nagyon hálás vagyok a TV2-nek, hogy ezt a lehetőséget megkapom.

Úgy fogalmaz, több más feladata is van, amire koncentrálnia kell, ezeket pedig szereti is.