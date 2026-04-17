Gönczi Gáborék lekerülnek a TV2 képernyőjéről: Anikóval azt a döntést hoztuk, hogy a mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk

Azt írja a Blikk, hogy a TV2 székházában Marsi Anikó és Gönczi Gábor is bejelentették, hogy pihenni mennek, ezért a jövő héttől nem ők vezetik a csatorna hírműsorait.

Gönczi így fogalmazott:

Anikóval közösen azt a döntést hoztuk, hogy a mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk. Kérésünket a TV2 vezetése elfogadta, amiért nagyon hálásak vagyunk. Engem még a héten a Napló adásában is láthatnak a nézők, aztán majd meglátjuk, mit hoz a jövő.

Gönczi korábban több interjút is készített Orbán Viktorral, néhány hónapja a Békemenetről nyilatkozta, hogy az „közakarat, amivel a hálánkat rójuk le Orbán Viktornak”, de a Tisza Pártról is mondott ezt-azt: „Nagy baj lenne, ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, hiszen ők Európában egy olyan pártcsalád tagjai, akik nem ismerték fel a háborúhoz vezető folyamatok veszélyeit, és az Unióval együtt könnyen Magyarországot is belesodorhatják a fegyveres konfliktusba. Mindeközben pedig a megszorításokban és az adóemelésben hisznek, amit már számos szakértőjük egyértelművé tett a nyilatkozatában”.

Marsi eközben a kampányfinisben töltött egy napot Orbánnal, akkor azt mondta a leköszönő miniszterelnökről:

El sem tudom képzelni, miből van összerakva.

Már volt nagy távozó

A fideszes TV2 vezérigazgatója, Vaszily Miklós felmentette pozíciójából Szalai Vivien hírigazgatót.

A médiavállalat hírszolgáltatási tevékenységének működési modellje átalakul: egyszerűsödik a vezetői struktúra, és integrálásra kerülnek a hírszerkesztőségi feladatok. Ennek következtében a hírigazgatói feladatkör a továbbiakban nem önálló vezetői pozícióként működik tovább

– áll a TV2-csoport lapunknak küldött közleményében

A TV2-t Szalai Vivien felügyelete alatt kalibrálták a fideszes propagandagépezet egyik zászlóshajójává, ő maga rendszeresen látogatta a NER holdudvarának találkozóit, a miniszterelnök évértékelőinek is állandó vendége volt. Emellett arról volt ismert, hogy nem vetette meg a luxust.