Marsi Anikó a 24.hu-nak: Mindenképpen visszatérünk a TV2-re Gönczi Gáborral

2026. 04. 17. 18:46
Mint azt megírtuk péntek este, Gönczi Gábor és Marsi Anikó egy időre pihenőre vonulnak a TV2-nél: Gönczi úgy indokolta döntésüket,

Anikóval közösen azt a döntést hoztuk, hogy a mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk. Kérésünket a TV2 vezetése elfogadta, amiért nagyon hálásak vagyunk. Engem még a héten a Napló adásában is láthatnak a nézők, aztán majd meglátjuk, mit hoz a jövő.

Ezt mondja Marsi Anikó

Mindkét műsorvezetőt kerestük egy megszólalás erejéig, Marsi Anikó lapunknak e-mailben válaszolt arra a kérdésre, mennyiben végleges a képernyőről való lekerülésük.

Azt írja:

Nincsen a pihenésünkben véglegesség. Mindenképpen visszatérünk a TV2-re. Hovatovább, Gönczi Gábor kollégám pihenés közben is viszi tovább a Tények Plusz és a Napló főszerkesztését

– fogalmazott lapunknak.

Diplomatikus válasz.

