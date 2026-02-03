csendes barátenyedi ildikófilmkritikafilmtv
Kinőtt a földből az év legjobb magyar filmje

2026. 02. 03.
Hogyan filmezzünk le úgy egy fát, hogy a kép ne rólunk, emberekről szóljon, hanem tényleg a fáról? Nehéz, jóformán lehetetlen vállalkozás, mert a természet jelenségeiben ösztönösen az emberi érzések és viszonyok jelképeit látjuk. Enyedi Ildikó kivételes filmjében három idősíkot köt össze a címbeli páfrányfenyő, és a fa huszadik századán átvezetve a rendező arra is rákérdez, mi a film, és mire jó. Kritika a velencei filmfesztiválon bemutatott és azóta rangos díjakat nyert, már a magyar mozikban is látható Csendes barátról.

A Csendes barát első pillantásra egy fáról szól.

  • Lehetséges-e olyan filmet készíteni, amiben nincs nyoma az embernek?
  • Miért a koronavírus-járvány alatt játszódó történetben érdemes feltenni a kérdést, mire jó a film?
  • Miért vezetnek a Csendes barát gyökerei Enyedi Ildikó korábbi filmjeihez?
  • És milyen a filmben Tony Leung, a földkerekség egyik legnagyobb filmsztárja?
