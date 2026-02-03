A Csendes barát első pillantásra egy fáról szól.
A cikk tartalmából
- Lehetséges-e olyan filmet készíteni, amiben nincs nyoma az embernek?
- Miért a koronavírus-járvány alatt játszódó történetben érdemes feltenni a kérdést, mire jó a film?
- Miért vezetnek a Csendes barát gyökerei Enyedi Ildikó korábbi filmjeihez?
- És milyen a filmben Tony Leung, a földkerekség egyik legnagyobb filmsztárja?
