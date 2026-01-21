horváth lajos ottónemzeti színház balesetszász júlia
Kultúra

Három gyanúsítottat hallgattak ki a Nemzeti Színházban történt balesettel kapcsolatban

Nemzeti Színház
Farkas Norbert / 24.hu
Nemzeti Színház
admin Polák Zsóka
2026. 01. 21. 10:55
Nemzeti Színház
Farkas Norbert / 24.hu
Nemzeti Színház
Szabadlábon védekezhetnek.

Továbbra is folyik a nyomozás, három gyanúsítottat hallgattak ki eddig a Nemzeti Színházban 2023 novemberében történt baleset kapcsán – értesült róla a Magyar Hang a Budapesti Rendőrfőkapitányságtól. A három gyanúsítottat foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt hallgatták ki, mindhárman szabadlábon védekezhetnek.

Ahogyan azt lapunk is megírta, tavaly novemberben még arról tájékoztatott a BRFK, hogy – bár a nyomozás már két éve folyik – nem történt addig kihallgatás az ügyben.

2023 novemberében a Rómeó és Júlia előadása közben Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó súlyosan megsérültek, miután több métert zuhantak a díszletről. A rendőrség nyomozást indított foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával. Az ügyben belső vizsgálatot is indított a színház, amely azóta már le is zárult: a Nemzeti nyolc alkalmazottjából álló bizottság úgy ítélte meg, hogy egyszemélyi felelősség senkit sem terhel. Vidnyánszky Attila, az intézmény igazgatója ezt követően visszavonta a lemondását, amelyet Csák János akkori kultuszminiszter már a vizsgálat előtt sem fogadott el, így Vidnyánszky a helyén maradt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Vitézy Dávid: Az új KRESZ betiltaná a 6 perc/km-nél gyorsabb futást a közterületeken
Tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás a horgászhelyen – itt a MOHOSZ új szabályzata
A szibériai hideg után ma végre fellélegezhet egy kicsit az ország
Egy Szőlő utcai nevelő kamera elé ült, és mesélt a gyerekverő igazgató módszereiről
Orbán vs. Magyar: április 13-án ránk rúgja az ajtót a valóság – Pogátsa Zoltán a Dellában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik