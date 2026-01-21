Három gyanúsítottat hallgattak ki a Nemzeti Színházban történt balesettel kapcsolatban

Továbbra is folyik a nyomozás, három gyanúsítottat hallgattak ki eddig a Nemzeti Színházban 2023 novemberében történt baleset kapcsán – értesült róla a Magyar Hang a Budapesti Rendőrfőkapitányságtól. A három gyanúsítottat foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt hallgatták ki, mindhárman szabadlábon védekezhetnek.

Ahogyan azt lapunk is megírta, tavaly novemberben még arról tájékoztatott a BRFK, hogy – bár a nyomozás már két éve folyik – nem történt addig kihallgatás az ügyben.

2023 novemberében a Rómeó és Júlia előadása közben Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó súlyosan megsérültek, miután több métert zuhantak a díszletről. A rendőrség nyomozást indított foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával. Az ügyben belső vizsgálatot is indított a színház, amely azóta már le is zárult: a Nemzeti nyolc alkalmazottjából álló bizottság úgy ítélte meg, hogy egyszemélyi felelősség senkit sem terhel. Vidnyánszky Attila, az intézmény igazgatója ezt követően visszavonta a lemondását, amelyet Csák János akkori kultuszminiszter már a vizsgálat előtt sem fogadott el, így Vidnyánszky a helyén maradt.