Koncz Gábor: Úgy tolnak be kerekesszékben a műsorba, de a vastaps gyógyítólag hat lelkemre

Koncz Gábor ezúttal is Mága Zoltán hagyományos újévi koncertjén kezdte az évet, Koltai Róberttel együtt gáladíjat vehettek át – írja a Blikk.

A 88. évében járó Kossuth-díjas művész már tizedik alkalommal vett részt a gálán, a lapnak úgy fogalmazott, mindig örömmel megy.

Eddig általában verseket mondtam, mert ilyenkor jólesik találkozni a régi kollégákkal is. Igaz, már kicsit nehezebben mozgok, a sok műtétem után úgy tolnak be kerekesszékben a műsorba, de az a vastaps, amellyel fogad itt több mint tízezer ember, felemelő érzés, gyógyítólag hat lelkemre

– mondta.

A színész arról is beszélt, hogy mennének a Mága-koncerttel Komáromba, Tatára, Veszprémbe is, de a havazás miatt egyelőre nem tudja, megvalósítható-e az utazás. „Az Újszínházba még csak-csak bejutok előadásokra a feleségem segítségével, aki nagyon jól vezet, de vidékre menni turnézni, az most elég nehéz feladatnak tűnik, pedig hívnak önálló estekre is szerte az országban.”

Havi szinten nyolc-tíz fellépése van a színházban, több darabban is játszik, talpon lennie viszont szerencsére egyikben sem kell, mondja. A Krémes keringő című darabot például direkt rá írták, így végig ülve játszhat.

Nagy sikerrel megy ősz óta, én vagyok benne az egyetlen férfi és olyan partnerekkel lehetek egy színpadon, mint Esztergályos Cecília, Drahota Andrea és Timkó Eszter. Rólunk, idősebb színészekről szól a vígjáték

– mondta.

Szabadidejében meccseket, sorozatokat, híreket néz a tévében, árulta el a Blikknek. „Az utóbbi hetekben több filmemet is játszották a különböző csatornákon, ezeket mindig öröm újranézni. Ha nem tévézek, akkor pedig olvasok, ami szerencsére még szemüveg nélkül megy. A feleségem mindennap öt-hat újságot hoz és azokat böngészem át, úgyhogy nem unatkozom” – fogalmazott, hozzátéve, alig várja a tavaszt, amikor kezdődik a vadászszezon.

Kedvenc hobbijának ugyan már nem nagyon hódolhat a műtött lába miatt, de azért a barátai között, a jó levegőn mindig jól érzi magát.