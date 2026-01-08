Tóth Krisztina: A kormány a félelem és nyomásgyakorlás légkörét próbálja megteremteni, ahol senki sem érzi magát biztonságban

A Robert Schuman Alapítvány oldaláról letölthető az a tavaly év végén jelent meg az az európai uniós kiadvány, amely minden tagállamból egy-egy meghatározó európai nő portréját sorakoztatja fel rövid interjúk kíséretében – összesen 27-et. A Telex észrevette, hogy a kiadványban Magyarországot Tóth Krisztina József Attila- és Babérkoszorú-díjas író képviseli, aki beszélt saját családi háttere mellett a nők helyzetéről a pályán, valamint arról, egyelőre miért nem tér vissza hazánkba.

Ez egy férfiak által dominált világ volt, ahol a nőket nem vették komolyan. Bár a helyzet azóta változott, még mindig hosszú út áll előttünk. A nőknek még mindig kétszer olyan keményen kell dolgozniuk, mint a férfiaknak, hogy elismerjék és tiszteljék a munkájukat

– fogalmazott a szerző.

Úgy látja, Magyarországon markánsabb különbség van a nők és a férfiak megítélésében más uniós országokhoz képest. Azonban nem ez az egyetlen ok, ami miatt a külföldön élő Tóth egyelőre nem tervez visszatérni hazánkba.

A magyar sajtóban erőszakos támadások célpontjává váltam. Ezért nem tervezek hazatérni Magyarországra, amíg Orbán Viktor van hatalmon

– utalt a szerző arra a Könyves Magazinnak adott interjújára, ami után közfelháborodás célpontjává vált, amiért azt mondta, levenné Jókai Mór Az arany ember című regényét a kötelező olvasmányok listájáról.

A hazánkban uralkodó közhangulatról az Európai Uniót illetően Tóth elmondta, szerinte Magyarország legnagyobb félelme 1000 óta, hogy kihal, és hogy az őt körülvevő országok bekebelezik, a jelenleg regnáló magyar kormány pedig rájátszik erre a félelemre.

A hatalom gyakran láttatja az Európai Uniót a nemzet és az országok egyediségét fenyegető veszélyként, annak ellenére, hogy Magyarország függ az uniós támogatásoktól. Az Európa-ellenes hangok erősek; a kormány plakátkampányokat szervezett az unió ellen, Orbán Viktor pedig büszke arra, hogy »illiberális demokráciát« épített ki

– mutatott rá, majd elmondta, az orosz függésben látja az egyik legnagyobb veszélyt hazánkra nézve.

Egy másik kérdésre válaszolva a szerző azt is megfogalmazta, szerinte Magyarországon