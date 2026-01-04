kritikakönyvközösségi irányelvek megsértésepottyondy edina
Pottyondy Edina könyve ott válik izgalmassá, ahol túlnő a gunyoros Facebook-kifakadásokon

Farkas Norbert / 24.hu
admin Varga Zsuzsa
2026. 01. 04. 20:04
Farkas Norbert / 24.hu
Pottyondy Edina írt egy könyvet. Az lett a címe, hogy Közösségi irányelvek megsértése, mert most először írhatott úgy, hogy nem kellett megfelelnie az online platformok működésének, tartania a kommentelőktől vagy behódolnia az algoritmus mitikus szabályainak. Hogy milyen, amikor Pottyondy leveti e béklyókat, és arról és úgy ír, amiről igazán szeretne? Ha egy szóval kéne összefoglalni: hektikus. Pottyondy hol élcelődik, hol filozofál, néha borús korképet fest, olykor pedig egészen őszintén mesél magáról. Igazán az utóbbi esetek miatt éri meg elolvasni a könyvét.

Aki a kezdetektől fogva követi Pottyondy Edina munkásságát, tehát mondjuk tisztában van vele, hogy öt évvel ezelőtt egy Kövér László kire veri ki? című videóval indította be a youtuber-karrierjét, azt nem fogja meglepetésként érni bemutatkozó könyvének, a Közösségi irányelvek megsértésének felütése sem. Az első fejezetnek mindjárt az a címe, hogy Ima a meg nem született gyermekért, avagy a homoszexualitás népszerűsítése. Pottyondy ebben igyekszik az íróként rendelkezésére álló stiláris és narratív eszközök mindegyikét bevetni, hogy egyrészt rávegye Pintér Sándort (lehetőleg személyesen), hogy fóliáztassa be a könyvet, másrészt elijesszen bárkit, aki felkészületlenül venné kézbe a kötetet. Ez itt egészen pontosan azt jelenti, hogy sűrűn káromkodik, leszbikus szerelmi jeleneteket ír messzemenő részletességgel és a szabados történelemátírás terén már-már tarantinói babérokra tör. És ez még csak az első fejezet.

A továbbiakban szó lesz még a fociról, illetve arról, hogy miért buzi mindenki, aki szereti a focit, Ádám és Éva szexuális kalandjairól a nyílt házasságtól a situationshipig, egy 2031-re kilátásba helyezett ukrán-magyar háborúról, valamint arról, hogyan ghostingolta Gyurcsány Ferenc a magyar közéletet harminc évnyi kitartó hitegetés után.

