A nemzetközi esküvők piacán az európai országok közül Olaszország – elsősorban Toscana és a Comói-tó közvetlen környéke –, Franciaország és Görögország teljesít jól. Itt a párok az átlagosnak mondható, közel tizennyolcezer eurós költség akár másfél-kétszeresét is egy két-három napos esküvőre költhetik.

A legszebb helyszínek mégis pillanatok alatt évekre betelnek, az USA-ból, illetve a Közel-, valamint Távol-Keletről érkező párok és családjaik pedig hatalmas összegeket költenek egy-egy hosszú hétvége során. Nem véletlen, hogy az egyes országok turisztikai ügynökségei a nemzetközi esküvők iránt érdeklődő párokat kiemelt figyelemmel kezelik és direkt kommunikációval szólítják meg. Magyarország azonban ebből valahogy kimarad.

A boldogság ára

Egy átlagos hazai esküvő költsége a pár igényeitől és a meghívott vendégek számától függően négy-öt millió forinttól általában nagyjából nyolc-tíz millió forintig terjed. Ennyiért a menyasszony már saját ruhával és exkluzív virágcsokrokkal, a násznép két főétkezéssel és komplett desszertasztallal is számolhat, de egy szép tiara, egy ismert DJ, vagy néhány extra programelem bármikor hatalmasra is duzzaszthatja a költségeket. Ez a magyar pároknak sok esetben megfizetethetetlen, a külföldi jegyesek számára azonban kifejezetten kedvező árfekvés lehet.

Logikus volna tehát az országimázs-építésben és a turisztikai értékek kommunikációja során tudatosan építeni az ország esküvőturisztikai értékeire, beleértve a vidéki kastélyokat és luxushoteleket, illetve a Budapest látképe által valóban páratlan szépséget nyújtó főváros prémium szolgáltatásait. Ez azonban, noha a szakmai képviselői szerint volna rá igény, rendre elmarad.

Sajnos Magyarország nagyon későn állt rá erre a piacra