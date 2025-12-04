kálloy molnár pétertemetésgyász
Kultúra

Kálloy Molnár Péter családja mindenkit szeretettel vár a színész temetésére

Trenka Attila
admin Ács Anna Mária
2025. 12. 04. 09:00
Trenka Attila

A Borsnak nyilatkozott Kálloy Molnár Péter felesége, Lestár Ágnes, aki elmondta, mindenkit szeretettel várnak a színész temetésére, aki szerette a munkásságát. A szertartásra december 19-én, 12 órakor kerül sor a Fiumei úti temetőben. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Kálloy rövid lefolyású hasnyálmirigyrák következtében hunyt el 55 évesen december 1-jén.

A hírt mély megdöbbenéssel fogadta a szakma, több művész is nyilvánosan búcsúzott a színésztől.

Mindenben segített: ha kellett, lámpákat cipelt, ha kellett, jelmezt vadászott velünk, ha kellett, segített a feszült helyzetekben, vagy akár reggelinél megkente a már-már hagyománynak számító bageleket mindenkinek. Egyetlen ilyen hazai színész nincs még egy

– fejezte ki Kálloy legjobb barátja, Hatvani Balázs rendező.

