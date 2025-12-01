„A szemében látszott az élet kinevetése” – Kálloy Molnár Pétertől búcsúznak a hírességek

55 éves korában elhunyt Kálloy Molnár Péter, halálának hírére több hazai híresség is reagált hétfőn a közösségi médián keresztül.

Vujity Tvrtko közösségi oldalán így fogalmazott:

Hatalmas és sokoldalú tehetség volt. Nélküle szegényebb a világ! Fájdalmasan fiatalon ment el. Isten nyugosztaljon, Péter.

Németh Kristóf Instagram-posztjában azt írta, nem találja a szavakat. „Isten nyugosztaljon, Péter!🖤 Őszinte részvétem…” – üzente a színész pályatársának.

Mekkora tragédia! – kezdte Facebookon Veiszer Alinda televíziós szerkesztő-műsorvezető.

55 éves volt. 55. Nem olyan régen beszélgettünk, volt benne sérülés persze, de valahogy az ő szemében mindig ott látszott az élet kinevetése is. Az improvizáció koronázatlan királya ment ma el, felfoghatatatlanul korán. Érthetetlen.

Hozzátette: „Még leírni is abszurd, hogy nyugodjon békében!”

