Ezt mondták szerettei Kálloy Molnár Péter betegségéről és élete utolsó hónapjairól

Kálloy Molnár Péter 2025. december 1-jén, rövid lefolyású betegségben hunyt el 55 éves korában. Rákbetegségére áprilisban derült fény, ám régi jó barátja, Buda Gábor elmondása szerint már februárban hasfájásra panaszkodott a színész.
Február közepén még együtt dolgoztunk a stúdióban, utána panaszkodott arra, hogy fáj a hasa. Az első vizsgálatok után – sajnos – egy hónapig nem azt a kezelést kapta, amit kellett volna, csak utána derült ki, hogy egy sokkal súlyosabb betegségről van szó. Ez borzasztó volt mindannyiunk számára. Ezt a csatát nem a nyilvánosság előtt, hanem a családja és a szűk baráti köre segítségével szerette volna megvívni
– mondta el a Blikknek az Alma együttes vezetője, hozzátéve: egy nehezebb időszak után Kálloy Molnár újra elkezdett sokat dolgozni, és a kezelések miatti rossz állapota ellenére is végigjátszott előadásokat egyedül a színpadon. Közben szinkronizált is, amíg tudott, és minden nap sokat sétált.
Úgy láttuk, erőre is kapott, ám november második felében aztán teljesen váratlanul összeomlott a szervezete, és innen már nem jött vissza. A szörnyű, alattomos betegség legyőzte őt
– fogalmazott Buda Gábor.
Szabó Győző a Reggeliben elárulta,
Kálloy Molnár Péter halálát hasnyálmirigyrák okozta.
Anyósa, a szintén színművész Dallos Szilvia a Blikknek úgy nyilatkozott, a család azt hitte, van visszaút. Amikor már tudták, hogy nagy a baj, mindannyian ott voltak a nagybeteg színész mellett: felesége, Lestár Ágnes, és gyerekei, a 18 éves István és a 15 éves Szofi.
Az utolsó percig fogtuk Péter kezét a kórházban, a lányom és két gyermeke is… Nem készült arra, hogy itt hagy bennünket, mindvégig bízott benne, hogy kijön, mint ahogy mi is. Azt hittük, van visszaút
– mondta Dallos Szilvia.