Ezt mondták szerettei Kálloy Molnár Péter betegségéről és élete utolsó hónapjairól

Kálloy Molnár Péter 2025. december 1-jén, rövid lefolyású betegségben hunyt el 55 éves korában. Rákbetegségére áprilisban derült fény, ám régi jó barátja, Buda Gábor elmondása szerint már februárban hasfájásra panaszkodott a színész.

Február közepén még együtt dolgoztunk a stúdióban, utána panaszkodott arra, hogy fáj a hasa. Az első vizsgálatok után – sajnos – egy hónapig nem azt a kezelést kapta, amit kellett volna, csak utána derült ki, hogy egy sokkal súlyosabb betegségről van szó. Ez borzasztó volt mindannyiunk számára. Ezt a csatát nem a nyilvánosság előtt, hanem a családja és a szűk baráti köre segítségével szerette volna megvívni

– mondta el a Blikknek az Alma együttes vezetője, hozzátéve: egy nehezebb időszak után Kálloy Molnár újra elkezdett sokat dolgozni, és a kezelések miatti rossz állapota ellenére is végigjátszott előadásokat egyedül a színpadon. Közben szinkronizált is, amíg tudott, és minden nap sokat sétált.

Úgy láttuk, erőre is kapott, ám november második felében aztán teljesen váratlanul összeomlott a szervezete, és innen már nem jött vissza. A szörnyű, alattomos betegség legyőzte őt

– fogalmazott Buda Gábor.

Szabó Győző a Reggeliben elárulta,

Kálloy Molnár Péter halálát hasnyálmirigyrák okozta.

Anyósa, a szintén színművész Dallos Szilvia a Blikknek úgy nyilatkozott, a család azt hitte, van visszaút. Amikor már tudták, hogy nagy a baj, mindannyian ott voltak a nagybeteg színész mellett: felesége, Lestár Ágnes, és gyerekei, a 18 éves István és a 15 éves Szofi.

Az utolsó percig fogtuk Péter kezét a kórházban, a lányom és két gyermeke is… Nem készült arra, hogy itt hagy bennünket, mindvégig bízott benne, hogy kijön, mint ahogy mi is. Azt hittük, van visszaút

– mondta Dallos Szilvia.