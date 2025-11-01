Drogügyi kormánybiztos T. Dannyről: „Zenéiből áradnak a kábítószeres utalások”

A hír igaz

– kezdi Facebook-bejegyzését Horváth László, amelyben a T. Danny, azaz Telegdy Dániel ellen kábítószer-birtoklás miatt indult eljárásra reagál.

A drogügyi kormánybiztos ugyan megjegyzi, hogy a rapper „zenéiből is áradnak a kábítószeres utalások, a kábítószeres életmód népszerűsítése”, de hozzáteszi: „most mégsem az elégtétel hangján kell megszólalni”.

Horváth korábban egy másik rapperrel, Pogány Indulóval bonyolódott nyilvános üzengetésbe, amikor a kábítószer népszerűsítésével vádolta meg őt, és azt írta, gyöngyösi koncertje után „bekristályozott öntudatlan zombik” maradnak a helyszínen.