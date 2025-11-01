horváth lászlódrogügyi kormánybiztost. dannykábítószer
Kultúra

Drogügyi kormánybiztos T. Dannyről: „Zenéiből áradnak a kábítószeres utalások”

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2025. 11. 01. 13:59
Adrián Zoltán / 24.hu

A hír igaz

– kezdi Facebook-bejegyzését Horváth László, amelyben a T. Danny, azaz Telegdy Dániel ellen kábítószer-birtoklás miatt indult eljárásra reagál.

A drogügyi kormánybiztos ugyan megjegyzi, hogy a rapper „zenéiből is áradnak a kábítószeres utalások, a kábítószeres életmód népszerűsítése”, de hozzáteszi: „most mégsem az elégtétel hangján kell megszólalni”.

Horváth korábban egy másik rapperrel, Pogány Indulóval bonyolódott nyilvános üzengetésbe, amikor a kábítószer népszerűsítésével vádolta meg őt, és azt írta, gyöngyösi koncertje után „bekristályozott öntudatlan zombik” maradnak a helyszínen.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Két lányt fehérneműre vetkőztettek a szerb határőrök, akik nem engedték be az újvidéki tragédia évfordulójára érkező magyar diákokat az országba
Hármas karambol az M3-ason, a menetidő egy órával is hosszabb lehet
Szekérrel ütközött egy autó a romániai Alsószőcön, egy csecsemő meghalt, több gyerek is a sérültek között
Véletlenül egy szigeten felejtették a luxushajó idős utasát, másnapra meghalt
Két lányt fehérneműre vetkőztettek a szerb határőrök, akik nem engedték be az újvidéki tragédia évfordulójára érkező magyar diákokat az országba
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik