Horváth László ismét Pogány Indulónak üzent, majd hozzátette: Pogány Indulóval semmi értelme beszélni

Mielőtt Pogány Induló ma este feltenné szokásos kérdését Gyöngyösön is, előre megválaszolom. Igen, a gyöngyösiek szívtak már rendesen.

De nem kábítószert, hanem a kábítószer miatt. Persze, mindez a produkciót nem zavarja, a lejátszások pörögnek, a jegybevétel itt is meglesz, a turnébusz megy tovább.

– írta Horváth László drogügyi miniszterelnöki megbízott a Facebookon, ismét üzenve Pogány Indulónak.

Ami viszont itt marad nekünk Gyöngyösön, azok a bekristályozott öntudatlan zombik, a cucc áráért feltört lakások és kocsik, az otthonukban félelemben lefekvő idősek, az anyatejjel függővé tett csecsemők, a roncs életek. Ha érdekel, nézz szét koncert előtt: Duránda, Harmadosztály, meg fogod találni. A rajongóid, követőid közül is találsz majd ott. Ha ott is megkérdezed, hogy szívtak-e ma rendesen, ott is igennel fognak válaszolni.

– tette hozzá. De szerinte nincs értelme Pogány Indulóval beszélni.

Pogány Indulóval az okokról, a felelősség mértékéről, a kiút esélyéről semmi értelme beszélni, ugyanis Pogány Induló mindössze egy jól fizető karakter. Megformálói elválaszthatatlanná tették tőle a kábítószert. Így népszerű, így termeli a pénzt. Persze ennek tapsolnak a terjesztők is, mert nekik is hozza a hasznot. Ez pedig így nincs rendben, itt határt kell húznunk, mert fiatal sorsokról, gyermekéletekről beszélünk. A gyöngyösi koncert előtt Szirmai Marcellhez szólok, neki címzem az írást, akinek igenis van önálló döntése és van felelősségérzete. Pogány Indulónak egyik sincs.

Nem ez az első alkalom, hogy Horváth a zenésznek üzengetett volna. Korábban többször támadta Szirmait, többek között a szigetes koncertje után is, és akkor is azt mondta: lépni kell, nem lehet ennyiben hagyni a dolgot.