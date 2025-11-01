Blikk: Drogügyben indult eljárás a rapper T. Danny ellen

t. dannykábítószer
Kábítószer-birtoklás miatt indult eljárás T. Danny, azaz Telegdy Dániel ellen. Az énekes a Blikk információi szerint Maglódon vásárolt drogokat magának és barátainak.

Egyelőre rendőrségi szakértők vizsgálják a rappernél megtalált kábítószereket, de a lap kokainról és amfetaminról ír. Nemcsak T. Danny, hanem a barátnője ellen is eljárás indult, de a rapper esetében súlyosbító tényező, hogy korábban is indult ellene eljárás hasonló ügyben.

A Blikk megkeresésére a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt írta „a Pest vármegyei nyomozók két budapesti fiatalt, egy 26 éves férfit és egy 25 éves nőt hallgattak ki gyanúsítottként kábítószer birtoklása miatt. A büntetőeljárást ellenük – szabadlábon hagyásuk mellett – a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával folytatja.” A folyamatban lévő eljárásról nem adtak több információt.

Az énekes korábban rendszeresen tűnt fel a kereskedelmi tévék műsoraiban, például a Dancing With the Starsban és a Zsákbamacskában. Vele kapcsolatos, legutóbbi hírünk, hogy saját magára rendkívül hasonlító karaktert játszhat el Dobó Kata új romantikus vígjátékában, a Még egy kívánságban.

