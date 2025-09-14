Meghalt Hermeto Pascoal, a brazil zene legendája

89 éves korában elhunyt Hermeto Pascoal, a Miles Davisszel is játszó – illetve bokszoló – brazil zenész, a „Varázsló”, aki arról volt egyebek mellett ismert, hogy számos hangszerrel, és nemhangszerrel (élő malaccal, kólásüveggel, vízforralóval) is készített zenét.

A közösségi oldalain megosztott üzenet szerint Pascoal „családja és zenésztársai körében hunyt el”.

A Guardian cikke szerint az ősz hajáról és hatalmas szakálláról könnyen megjegyezhető zenész a jazz megkerülhetetlen figurája volt, a kritikusok dicsérték kreativitását, gitáros, szaxofonos és billenyűs hangszereken való játékát.

1936. június 22-én született Brazília szegény északkeleti részén, Alagoas államban. Albínó gyermekként megkímélték a földmunkától, ehelyett órákat töltött azzal, hogy megtanuljon apja harmonikáján játszani, és madárcsicsergést hallgatott. 14 éves volt, mikor családjával a tengerparti Recifébe, majd Rio de Janeiróba és São Paulóba költözött.

Brazília legnagyobb előadóival zenélt: az énekes Elis Reginával, az ütőhangszeres Airto Moreirával, aki elvitte magával az Egyesült Államokba is turnézni. Ekkor ismerkedett meg az ekkor már népszerű Miles Davisszel.

A jazztrombitás felkérte Pascoalt, hogy játsszon az 1970-es Live-Evil című albumán is, de még ezt megelőzően arra kérte, bokszoljon vele. Pascoal később úgy emlékezett vissza, úgy behúzott Davies-nek, hogy az ezután „az Őrült Albínónak” kezdte el hívni.

Davis állítólag „a világ leglenyűgözőbb zenészének” nevezte a brazilt, három Pascoal által írt dalt is felrakott a Live-Evil albumra.

Saját 1977-es Slaves Mass című albumán Pascoal megszorított egy malacot, hogy az visítson egy szám elején, a borító hátsó oldalán is az állatot ölelgeti.

Egyéb bizarr hangszerekkel is kísérletezett, többek között gyerekjátékokkal és tehénszarvakkal.

Azt mindig is kifogásolta, hogy a zenéjét jazznek nevezték, mivel az szerinte legalább annyit merített olyan brazil műfajokból, mint a szamba és a chorinho. Úgy vélte, mindig is nehéz volt őt beskatulyázni, mert mikor az emberek már elkezdték valaminek bekategorizálni, elkezdett mást csinálni.

A kétszeres Latin Grammy-díjas zenész tavaly adta ki a legutóbbi albumát, november 13-án lépett volna fel először Budapesten, a Müpában.