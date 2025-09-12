2027-es világkiállításaleksandar vucicbelgrádexpo 2027
Steven Seagal, Jackie Chain és Usain Bolt is segíti Vucicot abban, hogy sikeres legyen a belgrádi világkiállítás

2025. 09. 12. 10:47
A köztársasági elnök mindent megtesz azért, hogy a 2027-es expó sikeres legyen, az ország jelenlegi problémáit azonban nem ez fogja megoldani.

Két akciósztár, Jackie Chan és Steven Seagal, illetve a futólegenda Usain Bolt is részt vesz Szerbia, valamint a Belgrádban rendezendő Expo 2027 világkiállítás népszerűsítésében – írja az MTI.

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök csütörtökön az egykori harcművész a korábban vele együtt a moszkvai Vörös téren feltűnő Seagalt fogadta Belgrádban, majd megbeszélésük után kijelentette: egyesek szerették volna a Szerbiáról alkotott pozitív képet tönkretenni, a színészhez hasonló emberek azonban tisztességesen elmesélhetik, mit is tapasztaltak az országban.

Korábban Jackie Chan is ellátogatott Belgrádba, vállalva, hogy az Expo 2027 nagykövete legyen. A szerb elnök ezen látogatás kapcsán a közösségi médiában arról írt: meg van győződve arról, hogy a hongkongi sztár karizmája és energiája jelentősen hozzájárul majd a világkiállítás sikeréhez, valamint ahhoz, hogy a világ figyelme Szerbiára irányuljon.

A 2027-es világkiállítás első hivatalos márkanagyköveteként az elnök egyébként Usain Bolt többszörös olimpiai és világbajnok rövidtávfutót mutatta be, akitől azt reméli, hogy a többiekhez hasonlóan szintén Szerbiára irányítja majd a világ figyelmét.

Az MTI híre szerint a belgrádi vezetés úgy gondolja, hogy a világkiállítás fellendíti az ország építőiparát, kereskedelmét, idegenforgalmát és vendéglátóiparát.

Az elmúlt hónapokban, az újvidéki tragédia óta a diákok által indított tömegdemonstrációkkal küzdő, Putyin-szövetségesnek számító Vucicnak az esemény igen fontos, hiszen az országból kiköltöző Novak Djokovicot nemrég árulónak nevező, a Budapestre tervezett mini-Dubaj a Száva partján megépült párjával számos botrányba keveredő, a tömeg felhívása ellenére lemondani nem hajlandó köztársasági elnök, így nem kérdés, hogy mindent megtenne azért, hogy PR-sikerré formálja azt.

