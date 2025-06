A 71 éves Jackie Chan elárulta, miért nem kellett edzenie az új Karate kölyök-filmhez

Csütörtök óta a magyar mozikban is látható a Karate kölyök – Legendák, ami 80-as évekbeli harcművészeti kultfilm 2010-es folytatásának a folytatása. Nemcsak az eredeti – ám azóta felnőtt – csodakölyköt, Daniel LaRussót alakító Ralph Macchio tér vissza benne, de a műfaji legenda, a 2010-es rebootban Mr. Hanként debütáló Jackie Chan is. A 71 éves sztárt nemrég arról kérdezték, szüksége volt-e külön edzésekre a felkészüléshez, mire ő azt felelte:

Már nem kell edzenem. Az elmúlt hatvannégy évben minden egyes nap edzettem. Csak harcoltam, harcoltam és harcoltam

– idézte fel Chan, aki azért nevetve azt is hozzátette: ma már nem megy neki sem ugyanúgy, mint húszéves korában, amikor még simán megcsinált hármas ugrórúgásokat a levegőben.

Most csak egy rúgást csinálok.

Ennek ellenére természetesen ezúttal is ő csinálja az összes kaszkadőrmutatványát, mert így érzi hitelesnek a dolgot. Ezzel kapcsolatban adott egy bölcs tanácsot a filmbéli unokaöccsét, az új karate kölyököt alakító, Ben Wangnak is, aki meg is fogadta azt: