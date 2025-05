Fico, Vucic, Kusturica és Steven Seagal is parádézott a Vörös téren

Első alkalommal mutattak be a Győzelem Napján rendezett katonai parádén orosz drónokat – írták az orosz portálok a pénteki Vörös téri díszszemléről, amelyen a második világháború befejezésének 80. évfordulóját ünnepelték. A Lenta megjegyezte, hogy a drónokat „aktívan és hatékonyan” használják fel a „speciális katonai művelet” zónájában, magyarul: az oroszok által Ukrajna ellen indított háborúban.

A Vörös téren 11 ezer katona vonult fel pénteken a második világháborús győzelmet ünnepelve – közülük 1500-an már harcoltak az ukrán fronton.

De nemcsak orosz katonák vonultak fel, hanem a mianmari hadsereg is képviseltette magát.

Ez a haderő – amely egy katonai junta irányítása alatt áll – arról vált ismertté az elmúlt hónapokban, hogy amikor egy hatalmas földrengés sújtotta az országot, a hadsereg több mint 120 támadást hajtott végre a katasztrófa sújtotta területen lévő mianmari felkelők ellen. Tették ezt úgy, hogy egyébként átmeneti tűzszünet is érvényben volt a térségben, ahonnan már hárommillió ember menekült el a polgárháború miatt.

Még nagyobb feltűnést keltett a nemzetközi sajtóban, hogy ezúttal észak-koreai katonák is felvonultak a Vörös téren. Phenjan nemrég ismerte el, hogy harcosai az Oroszországhoz tartozó kurszki területen ukrán katonák ellen küzdenek. Vlagyimir Putyin orosz elnök a Vörös téren megköszönte nekik a kurszki területek visszafoglalásában való részvételüket.

A díszszemlén egy kínai díszelgő alakulat, a Népi Felszabadító Hadsereg díszőrsége is részt vett több mint száz katonával. Mindez nem meglepő, hiszen a Vörös téri rendezvény fővendége a kínai elnök, Hszi Csin-ping volt, aki Putyin mellett foglalt helyet a díszpáholyban. A parádé előtti napon a kínai elnök külön is találkozott orosz kollégájával, és elmondta: „tartósabbá és stabilabbá váltak az orosz–kínai kapcsolatok”. Hszi azt is hangsúlyozta, hogy Peking kiáll Oroszország mellett „a nagyhatalmi zaklatásokkal” szemben.

Putyin csütörtökön kiemelte: a két ország javára fejlesztik a kétoldalú kapcsolataikat, és senki más ellenében. Az orosz elnök azt is bejelentette egy nappal a parádé előtt, hogy május 8-ától egyoldalúan háromnapos tűzszünetet léptetett hatályba az ukrán fronton. Ukrajna ezt a lépést visszautasította, és a cinizmus parádéjának nevezte a pénteki díszszemlét.

Pénteken a Vörös téri díszszemlén Putyin már arról is beszélt, hogy fontosak a második világháború tanulságai, és Oroszország emlékezik ezekre, s nem engedi „eltorzítani” őket. Az orosz elnök ugyanakkor elfelejtette felidézni a második világháború kezdetét, amikor 1939-ben a náci Németországgal állapodott meg a sztálini Szovjetunió Lengyelország és a Baltikum felosztásáról a Molotov–Ribbentrop-paktumban, majd hátba támadta Lengyelországot.

A mostani katonai parádén részt vett Robert Fico szlovák miniszterelnök és Aleksandar Vucic szerb elnök is. Mindketten betegek voltak (vagy annak tűntek) a megelőző napokban, ezért a nemzetközi sajtó már arról spekulált, hogy megpróbálják majd ezzel kimenteni magukat a Putyinnal való parolázás alól. Amikor pedig végre jobban lettek egészségileg, csak nagy nehezen jutottak el repülővel Moszkvába. Vucicot Bakuban tartóztatták fel, Fico Lengyelország feletti átrepülését pedig egy ideig Varsó késleltette, de aztán végül csak átengedték a szlovák kormányfőt gépét.

Igaz, utólag Donald Tusk lengyel miniszterelnök „beszólt” pozsonyi kollégájának. Ha nem is említette Ficót név szerint, de a Guardian szerint így fogalmazott:

Számomra elképzelhetetlen, hogy valaki a világ innenső részéről – az Ukrajna elleni orosz agresszió idején – a Vörös téren ünnepli a Győzelem Napját azokkal, akik gyerekeket, civileket gyilkolnak, és más országokat támadnak meg.

Nemcsak Vucic, hanem a Boszniából való kiválással fenyegetőző boszniai szerb elnök, Milorad Dodik is részt vett a Győzelem Napján tartott ünnepségen Moszkvában. A két politikus nem egymás mellett ült, ahogy a feltehetően egészen más helyre akkreditált, a boszniai Szarajevóban született szerb filmrendező, Emir Kusturica sem mellettük kapott helyet, de megjelent a parádén az amerikai Steven Seagal putyinista akciófilmes is. Seagal nemrégiben arról beszélt, hogy akár meg is halna Putyinért.