Nem hallucinál, aki gladiátorokat lát Budapesten szeptember második hétvégéjén

Ha a történelemkönyvekből választani kéne a legizgalmasabb korszakok közül, vélhetően rengetegen vágnák rá válaszként azonnal az ókori Rómát. A gladiátorok, az amfiteátrumok, a jósdák és mindenekelőtt az ezt körülvevő misztikum érthető módon megragadja már gyerekkorában az embert. Az AmfiFeszt idén ismét arra vállalkozik, hogy megidézze az évezredekkel előtti világot, és két napra nyakig lehessen merülni ebben az izgalmas miliőben.

A katonavárosi amfiteátrum szeptember 13-án és 14-én az ókori Rómává változik annak minden szeletével együtt: lesznek harcművészeti bemutatók, összecsapnak a gladiátorok és a barbárok, megismerhetjük a germán harcosokat is, megtudhatjuk, hogyan is edzettek a gladiátorok az élet-halál harcokra.

Akit a békésebb programok érdekelnének kevesebb vérrel és több misztikummal, azok elmerülhetnek a mozaikkészítésben, a sötét varázslatokban, a bronzöntés és a korabeli földmérés rejtelmeiben, a kalligráfiában. De egy sor kézműves foglalkozás is helyet kapott a fesztiválon: lesz agyagozás, kötélverés, koszorúkészítés, a bátrabbak hennát is festethetnek magukra. Akik pedig a jövőbe tekintenének, azok jó hír, hogy lesz lehetőség megismerni a birkacsontból jóslás fortélyait. Akit a gasztronómia érdekel, azoknak sem kell útközben beugraniuk a sarki burgereshez, mindkét nap komplett római lakoma várja a látogatókat, ahol kipróbálhatják az ókori fogásokat. Aki azt hiszi, hogy egy ókori fesztiválon nem talál beautytippeket, az téved: az AmfiFeszten mindkét nap megismerkedhetnek az ókori glamourral, és szépségápolási tippeket kaphatnak több évezred távlatából.

Aki nem a gyomrát vagy a külsejét, hanem az elméjét pallérozná, azok is a legjobb helyen járnak: egész nap előadások sokasága várja az érdeklődőket a legváltozatosabb témákban, lesznek kerekasztal beszélgetések, és többek közt Marcus Aurelius beszédét is meghallgathatják a látogatók.

A belépés mindkét napra ingyenes.

Szombat:

13:00-13:30 Megnyitó és ludi romani szertartás

13:35-14:00 Kifutón az aréna sztárjai

14:00-14:30 Versengés antik módra, avagy mítoszok Athénéről – előadja: Klitsie-Szabad Boglárka élőszavas mesemondó

élőszavas mesemondó 14:00-14:30 Miről mesélnek a kövek? – előadás a mozaikkészítésről

14:15-15:00 Rétorképző

14:30-15:00 Barbár betörés

15:00-15:30 Sötét varázslatok Aquincumban – előadja: Dr. Lassányi Gábor , régész

, régész 15:00-15:45 Így építsd az amfiteátrumod! Vezetett séta az amfiteátrumban

15:00-17:00 Egy elfelejtett nép, de kik is azok a szarmaták? – beszélgetés a szarmata táborban Olgyay János régésszel

régésszel 15:15-15:35 Birodalmat építünk! – földmérésbemutató római módra

15:45-16:10 Legiósok 300 év távlatában

16:00-16:30 Hogyan írtak a rómaiak? – előadás a kalligráfiáról

16:15-17:00 Vér, mágia és testiség az antik világban – kerekasztal-beszélgetés a Régi Vitézeknek előadásában. Beszélgetőpartner: Dr. Lassányi Gábor, régész

16:20-16:50 „A kardomban bízom, semmi másban” – germán harci bemutató és beavatás a népvándorlás korából

17:00-17:20 Rabszolgavásár

17:30-18:30 Gladiátorjáték

19:00-19:45 Terra Nera koncert

20:00-20:45 Fandyr koncert és tűzzsonglőr bemutató

Vasárnap

10:00-10:45 Phaedrus mesék színházi előadás gyerekeknek – előadja: Térszínház

10:30-11:30 Időutazás Aquincum katonavárosában – vezetett túra

10:45-11:15 Gladiátoredzés és lázadás

11:00-17:00 Mítoszmaraton – előadja: a Myth-off storytelling csapata

11:30-12:00 Az amfiteátrum arcai

12:00-12:30 Marcus Aurelius beszéde – előadja: Weiner Sennyey Tibor író

író 12:45-13:15 Barbár-római csata

13:00-15:00 A pesti oldal új urai, de kik is azok a szarmaták? – beszélgetés a szarmata táborban Mészáros Boglárka régésszel

13:15-13:45 Bronzöntés egy pannoniai műhelyben – előadás a bronzöntésről

13:15-14:00 Ókori és 21. századi gladiátorok az arénában – kerekasztal-beszélgetés a Régi Vitézeknek előadásában. Beszélgetőpartner: Mihálovits András rádiós műsorvezető, történelmi újrajátszó

rádiós műsorvezető, történelmi újrajátszó 13:15-14:15 Diogenész – előadja: Formanek Csaba színész

színész 13:30-13:50 Madarászbemutató

14:15-14:35 Hol késnek a katonák? Római katonák a birodalom végnapjaiban

14:30-15:15 Rétorképző

15:00-15:20 Kvád-szarmata szövetségkötés

15:00-15:30 A Helytartói palota legkülönlegesebb lakói – előadja: Dr. Szabó Ádám , régész

, régész 15:30-15:50 Gepidák a Birodalom ellen – egy elfeledett csata

16:00-16:20 Rabszolgavásár

16:00-16:45 Róma dicsősége? – kerekasztal-beszélgetés a Régi Vitézeknek előadásában. Beszélgetőpartner: Lenár Vilmos történelmi újrajátszó

történelmi újrajátszó 16:30-17:00 Fortuna kereke sorsolás

17:10-18:00 Gladiátorjáték

Mindkét nap lesznek állandó programok – ilyen például a jóslás, az ókori glamour vagy egy sor kézműves tevékenység, ezek idősávjai és minden egyéb információ az eseményről itt található.