Nem hallucinál, aki gladiátorokat lát Budapesten szeptember második hétvégéjén

Ha a történelemkönyvekből választani kéne a legizgalmasabb korszakok közül, vélhetően rengetegen vágnák rá válaszként azonnal az ókori Rómát. A gladiátorok, az amfiteátrumok, a jósdák és mindenekelőtt az ezt körülvevő misztikum érthető módon megragadja már gyerekkorában az embert. Az AmfiFeszt idén ismét arra vállalkozik, hogy megidézze az évezredekkel előtti világot, és két napra nyakig lehessen merülni ebben az izgalmas miliőben.
A katonavárosi amfiteátrum szeptember 13-án és 14-én az ókori Rómává változik annak minden szeletével együtt: lesznek harcművészeti bemutatók, összecsapnak a gladiátorok és a barbárok, megismerhetjük a germán harcosokat is, megtudhatjuk, hogyan is edzettek a gladiátorok az élet-halál harcokra.
Akit a békésebb programok érdekelnének kevesebb vérrel és több misztikummal, azok elmerülhetnek a mozaikkészítésben, a sötét varázslatokban, a bronzöntés és a korabeli földmérés rejtelmeiben, a kalligráfiában. De egy sor kézműves foglalkozás is helyet kapott a fesztiválon: lesz agyagozás, kötélverés, koszorúkészítés, a bátrabbak hennát is festethetnek magukra. Akik pedig a jövőbe tekintenének, azok jó hír, hogy lesz lehetőség megismerni a birkacsontból jóslás fortélyait. Akit a gasztronómia érdekel, azoknak sem kell útközben beugraniuk a sarki burgereshez, mindkét nap komplett római lakoma várja a látogatókat, ahol kipróbálhatják az ókori fogásokat. Aki azt hiszi, hogy egy ókori fesztiválon nem talál beautytippeket, az téved: az AmfiFeszten mindkét nap megismerkedhetnek az ókori glamourral, és szépségápolási tippeket kaphatnak több évezred távlatából.
Aki nem a gyomrát vagy a külsejét, hanem az elméjét pallérozná, azok is a legjobb helyen járnak: egész nap előadások sokasága várja az érdeklődőket a legváltozatosabb témákban, lesznek kerekasztal beszélgetések, és többek közt Marcus Aurelius beszédét is meghallgathatják a látogatók.
A belépés mindkét napra ingyenes.
Szombat:
- 13:00-13:30 Megnyitó és ludi romani szertartás
- 13:35-14:00 Kifutón az aréna sztárjai
- 14:00-14:30 Versengés antik módra, avagy mítoszok Athénéről – előadja: Klitsie-Szabad Boglárka élőszavas mesemondó
- 14:00-14:30 Miről mesélnek a kövek? – előadás a mozaikkészítésről
- 14:15-15:00 Rétorképző
- 14:30-15:00 Barbár betörés
- 15:00-15:30 Sötét varázslatok Aquincumban – előadja: Dr. Lassányi Gábor, régész
- 15:00-15:45 Így építsd az amfiteátrumod! Vezetett séta az amfiteátrumban
- 15:00-17:00 Egy elfelejtett nép, de kik is azok a szarmaták? – beszélgetés a szarmata táborban Olgyay János régésszel
- 15:15-15:35 Birodalmat építünk! – földmérésbemutató római módra
- 15:45-16:10 Legiósok 300 év távlatában
- 16:00-16:30 Hogyan írtak a rómaiak? – előadás a kalligráfiáról
- 16:15-17:00 Vér, mágia és testiség az antik világban – kerekasztal-beszélgetés a Régi Vitézeknek előadásában. Beszélgetőpartner: Dr. Lassányi Gábor, régész
- 16:20-16:50 „A kardomban bízom, semmi másban” – germán harci bemutató és beavatás a népvándorlás korából
- 17:00-17:20 Rabszolgavásár
- 17:30-18:30 Gladiátorjáték
- 19:00-19:45 Terra Nera koncert
- 20:00-20:45 Fandyr koncert és tűzzsonglőr bemutató
Vasárnap
- 10:00-10:45 Phaedrus mesék színházi előadás gyerekeknek – előadja: Térszínház
- 10:30-11:30 Időutazás Aquincum katonavárosában – vezetett túra
- 10:45-11:15 Gladiátoredzés és lázadás
- 11:00-17:00 Mítoszmaraton – előadja: a Myth-off storytelling csapata
- 11:30-12:00 Az amfiteátrum arcai
- 12:00-12:30 Marcus Aurelius beszéde – előadja: Weiner Sennyey Tibor író
- 12:45-13:15 Barbár-római csata
- 13:00-15:00 A pesti oldal új urai, de kik is azok a szarmaták? – beszélgetés a szarmata táborban Mészáros Boglárka régésszel
- 13:15-13:45 Bronzöntés egy pannoniai műhelyben – előadás a bronzöntésről
- 13:15-14:00 Ókori és 21. századi gladiátorok az arénában – kerekasztal-beszélgetés a Régi Vitézeknek előadásában. Beszélgetőpartner: Mihálovits András rádiós műsorvezető, történelmi újrajátszó
- 13:15-14:15 Diogenész – előadja: Formanek Csaba színész
- 13:30-13:50 Madarászbemutató
- 14:15-14:35 Hol késnek a katonák? Római katonák a birodalom végnapjaiban
- 14:30-15:15 Rétorképző
- 15:00-15:20 Kvád-szarmata szövetségkötés
- 15:00-15:30 A Helytartói palota legkülönlegesebb lakói – előadja: Dr. Szabó Ádám, régész
- 15:30-15:50 Gepidák a Birodalom ellen – egy elfeledett csata
- 16:00-16:20 Rabszolgavásár
- 16:00-16:45 Róma dicsősége? – kerekasztal-beszélgetés a Régi Vitézeknek előadásában. Beszélgetőpartner: Lenár Vilmos történelmi újrajátszó
- 16:30-17:00 Fortuna kereke sorsolás
- 17:10-18:00 Gladiátorjáték
Mindkét nap lesznek állandó programok – ilyen például a jóslás, az ókori glamour vagy egy sor kézműves tevékenység, ezek idősávjai és minden egyéb információ az eseményről itt található.