Török Gábor: A Tisza lendülete addig tart, amíg nem lesz egy erős kihívója

Meddig tarthat ki a Tisza lendülete? Szerintem addig biztosan, amíg nem lesz érdekes és potens ellenfél

– írja Facebook-bejegyzésében Török Gábor politológus, aki szerint a 2026-os választás utáni politika legfontosabb kérdése, hogy lesz-e a közeljövőben valódi ellenfele a Tiszának.

Az elemző azt írja: teljesen egyoldalúvá vált a politikai kommunikációs terep, ám szerinte hamarosan sorban jönnek majd azok a nehéz témák, amelyeknél szinte lehetetlen lesz a teljes Tisza-tábornak kedvező döntéseket hozni. A politológus úgy látja, hogy ezt csak egy valódi kihívó tudná tematizálni.

„Ma ilyen nincs, és egyelőre nyoma sem látszik” – véli Török, aki szerint az is lényeges kérdés, hogy ha lesz ilyen, az honnan jön majd.

Fideszből, Tiszából vagy máshonnan?

– zárja a gondolatait a politológus.