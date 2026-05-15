Török Gábor: A Tisza lendülete addig tart, amíg nem lesz egy erős kihívója

Horváth Júlia / 24.hu
2026. 05. 15. 14:18
Szerinte a Tisza számára hamarosan sorba jönnek majd a nehéz témák, ám ezeket csak egy valódi ellenzék lenne képes kihasználni.

Meddig tarthat ki a Tisza lendülete? Szerintem addig biztosan, amíg nem lesz érdekes és potens ellenfél

– írja Facebook-bejegyzésében Török Gábor politológus, aki szerint a 2026-os választás utáni politika legfontosabb kérdése, hogy lesz-e a közeljövőben valódi ellenfele a Tiszának.

Az elemző azt írja: teljesen egyoldalúvá vált a politikai kommunikációs terep, ám szerinte hamarosan sorban jönnek majd azok a nehéz témák, amelyeknél szinte lehetetlen lesz a teljes Tisza-tábornak kedvező döntéseket hozni. A politológus úgy látja, hogy ezt csak egy valódi kihívó tudná tematizálni.

„Ma ilyen nincs, és egyelőre nyoma sem látszik” – véli Török, aki szerint az is lényeges kérdés, hogy ha lesz ilyen, az honnan jön majd.

Fideszből, Tiszából vagy máshonnan?

– zárja a gondolatait a politológus.

