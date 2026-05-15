Kármán András harmadjára kap megbízatást a Pénzügyminisztériumban, elárulta azt is, hol kap majd helyet az új tárca

Harmadik alkalommal lépek be a Pénzügyminisztériumba. Különös jelentősége volt mindig és most is a megbízatásnak

– írja Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter, aki pályáját még diplomaszerzése előtt a Pénzügyminisztérium külső szakértőjeként kezdte 1996-ban.

A tárcavezető korábban többek között dolgozott a Magyar Nemzeti Bankban a pénzügyi elemzések igazgatójaként, majd 2010-től a Nemzetgazdasági Minisztériumban államtitkárként, ezután szerződött az Erste Lakástakarékpénztár Zrt.-hez, amelynek ügyvezetői és elnöki posztját töltötte be.

Kármán az eddigi tapasztalataink alapján nem látja akadályát a gördülékeny átadás-átvételnek és a közös munka gyors elindításának.

A Pénzügyminisztérium visszaköltözik az Alpár Ignác tervezte gyönyörű, József nádor téri épületbe, hiszen az épület már éppen nem esett áldozatául az értékes állami műemléképület-mutyinak

– ismertette a tárcavezető.

Orbáni luxusminisztériumok

Tervben volt az Orbán-kormányok alatt, hogy az önálló Pénzügyminisztérium újból a Várban kap helyet, a Mátyás templommal szembeni palotában, ám, miután a Pénzügyminisztérium beolvadt a Nemzetgazdasági Minisztériumba, az előre kijelölt épület szabaddá vált. 2025-ben ide költözött a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium, mert annak az eredeti V. kerületi épületét az állam több mint 50 milliárd forintért eladta.

Az új Belügyminisztériumot 70 milliárd forintért újította fel a kormány, az épületben uralkodó luxusról Magyar Péter miniszterelnök a napokban közölt felvételeket. A fényűzésre aztán Pintér is reagált: „sátorba azért mégse költözhettem” – mondta a leköszönő tárcavezető.