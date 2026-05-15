Alföldi Róbert Vidnyánszky Attiláról: Nem szabad az ő kezében hagyni a szakmát

Alföldi Róbert nagyon várja, hogy a színházi szakmában is felálljon egy olyan támogatási rendszer, amely átlátható, kiszámítható és tervezhető, és ahol a finanszírozás nem attól függ, hogy ki kit ismer és szeret – mondta el a Nemzeti Színház egykori igazgatója Bóta Gábor műsorában.

Bóta többek közt arról is kérdezte, hogy miként élte meg április 12-ét, miért nem volt próba a választások másnapján, és mit gondol arról, hogy Vidnyánszky Attilának, a Nemzeti Színház jelenlegi igazgatójának ki kell-e töltenie az ötéves igazgatói ciklusát. Alföldi szerint ennek eldöntéséhez először át kell világítani az intézményt, meg kell nézni, hogy teljesítette-e a feladatait, kötelezettségeit, ellenőrizni kell mindent.

Attól ilyen nehéz kérdés ez, hogy a Nemzeti Színház mostani igazgatója nemcsak a Nemzeti Színházat vezette, hanem az egész magyar szakmát leuralta, nagyon erősen, vállaltan, ideológiai alapon tette ebbe vagy abba a halmazba. Szerintem a mi területünkön lehetett a leginkább azt látni, hogy nem volt 3 T, nem volt tűrt: tiltott és támogatott volt. Ő többször elmondta, hogy mi ne legyen, hogy túl sok a független, hogy nem kell a tao, hogy nem kell ez az egyetem, nem kell az az egyetem. Tehát valakinek egy kézben volt minden pénz, paripa, fegyver.

Vidnyánszkyt mogulnak nevezte, és hozzátette: abban teljesen biztos, hogy nem szabad az ő kezében hagyni a szakmát.

Ő maga bizakodó, de nem gondolja, hogy nagy változás lesz mostantól az életében, legfeljebb több helyen dolgozhat majd. A Tisza-kormányról elismerően nyilatkozott. „Nagyon bírom, hogy nem szarozik ez az új kormány. Nincs pávatánc, pacek van, és ez nagyon fontos” – mondta el, úgy véli ugyanis, hogy az ilyen hozzáállás felelősségvállalást követel meg a döntéshozótól, ami eddig nem volt jellemző.

Most lehetőség van olyasmire, ami eddig olyan sokszor volt, és valahogy mindig az ellenkező irányba indultunk. De valahogy attól, hogy most megtapasztaltuk az elmúlt 16 évet, valahogy azt lehet érezni az embereken, hogy tényleg szeretnének már egy normális helyen élni, ahol a fontos dolgokkal lehet foglalkozni, és nem azzal, hogy ki fideszes és ki nem

– tette hozzá.

Alföldi a választási eredményeket Facebook-posztban kommentálta: