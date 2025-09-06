Meghalt Szauer Tibor, a hatvanas és hetvenes évek egyik legragyogóbb magyar építésze

Július 21-én, röviddel 91. születésnapja előtt elhunyt Szauer Tibor, a Kádár-kor egyik legkitűnőbb építésze – írta meg az Építészfórum.

Az 1934. szeptember 19-én született Szauer már gyerekkorában épületeket rajzolt, így nem csoda, hogy előbb egy építőipari technikum, majd az ott megismert osztálytársával, Kampis Miklóssal együtt a Műegyetem építészkarának padjait koptatta.

Az egyetemen ismerte meg Kovách Istvánt, a SZÖVTERV későbbi műteremvezetőjét, illetve Makovecz Imrét, akikkel később együtt is dolgozott.

Diplomamunkájában a Budai Kamaraszínház nagy sikert arató terveit elkészítő fiatal tervező pályáját a BUVÁTI berkeiben, Makoveczcel együtt indította el, ahol az MTK teniszezőinek városmajori klubházával (1961) szerzett magának ismertséget. Az 1964-1965-ben átépített épület ma is áll, ellentétben a pestszentlőrinci egykori Forum Mozival (1962).

4 fotó

Szauer 1963-ban, Makovecz hatására a SZÖVTERV munkatársa lett, ahol társaival együtt jóval nagyobb szabadságot kapott, mint más állami tervezőintézetek mérnökei, így olyan meglepő munkákat jegyzett, mint az 1964-es Mezőgazdasági Vásár halászcsárdája, illetve a szigetvári Földszöv-áruház (1965), amit egy mezőkövesdi üzletház, a szombathelyi Gyöngyös Áruház (1967-1969), a nagykátai ÁFÉSZ otthona (1971), a kisbéri Bakony Áruház, a kabai művelődési ház (1972), Marcaliban álló Baglas Hotel, majd a kapuvári Hanság Áruház és Hotel (1973) követett.

A tervező 1971-ben átment a KÖZTI-hez – korábban tervezett SZÖVTERV-munkái közül több ekkorra még nem készült el –, ahol műteremvezető-helyettesként dolgozott. Négy évvel később Pázmándi Margit hatására aztán az ÁÉTV-be szerződött át, ahol a szíriai Aleppó Asszad Hadmérnöki Akadémiájának tervezéséből vette ki a részét.

A következő három évben számos országban járt, 1978-ban azonban inkább hazatért, és a Fóti Filmgyár tervezője lett. A Róna utcai szinkronműtermet jegyző Szauer nyugdíjasként is folytatta a pályáját, több magánirodába is bedolgozva. Kései munkái közül kiemelendő a felső-krisztinavárosi római katolikus urnatemető (2000, 2015-ben bővítve).

Az Építészfórum hosszú, képekkel teli nekrológja itt olvasható.