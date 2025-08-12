Madonna arra kéri XIV. Leó pápát, hogy látogasson el Gázába

Madonna azzal a kéréssel fordult XIV. Leó pápához, hogy látogasson el a háború sújtotta Gázai övezetbe – írja az MTI.

Az énekesnő X-posztjában kijelentette:

Ön az egyetlen közülünk, akitől nem tagadhatják meg a belépést. Teljesen ki kell tárni a humanitárius kapukat, hogy megmentsük ezeket az ártatlan gyerekeket. Nincs több időnk.

Madonna hétfőn, fia huszonötödik születésnapján jelentette be, hogy adománnyal fogja támogatni a gázai humanitárius szervezeteket, majd követőit is erre kérte.

Anyaként úgy érzem, az a legjobb ajándék, amit adhatok neki, hogy mindenkit arra kérek, tegyen meg mindent, amit tud, a Gázában kereszttűzbe került ártatlan gyermekek megmentéséért

– írta, majd hangsúlyozta: nem hibáztat senkit a kialakult helyzetért, és egyik oldal mellett sem foglal állást.

Mindenki szenved, köztük a túszok édesanyjai is. Imádkozom a szabadulásukért

– fogalmazott.

Politics Cannot affect Change.

Only consciousness Can. Therefore I am Reaching out to a Man of God. Today is my Son Rocco’s birthday.

I feel the best gift I can give to him as a Mother – is to ask everyone to do what they can to help save the innocent children caught in the… pic.twitter.com/y2B3BsXAMt — Madonna (@Madonna) August 11, 2025

Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának (OCHA) adatai szerint júliusban Gázában csaknem tizenkétezer öt év alatti gyermek szenvedett akut alultápláltságban, további kétezer-ötszáz pedig súlyosan alultáplált volt, ami életveszélyes állapotot jelent.

A Gázába vezető utakat, amelyeken a humanitárius segélyek bejuthatnak az övezetbe, Izrael ellenőrzi – írja az MTI, valamint hozzáteszi: március és május között nagyon kevés segély jutott el Gázába, Izrael a közelmúltban azonban ismét elkezdte beengedni a nagyobb konvojokat, sőt a segélyszállítmányok légi úton történő eljuttatását is engedélyezte.