Aki rendszeresen járt moziba az ezredforduló környékén, emlékezhet a két legidegesítőbb, éppen divatos amerikai műfajra. Az egyik a tinivígjáték, a másik a tinihorror volt, és a nyilvánvaló különbségek ellenére meglehetősen hasonlítottak egymásra. Mindkettő nyolcvanas évekbeli elődökre alapozott, csak még harsányabb vagy véresebb volt azoknál, és már nem húsz, hanem inkább tizenöt éves nézőknek szólt elsősorban. És mindkettő hátterében állt egy közvetlen, nagyon sikeres előzményfilm: a Sikoly, illetve az Amerikai pite.

Az 1997-ben bemutatott Tudom, mit tettél tavaly nyáron készítői a Sikoly receptjét próbálták ötvözni a kanos tinitársaságok történeteivel. Filmjükben, amelyet egy hetvenes évekbeli ifjúsági rémregényre alapoztak, csapatnyi tinédzsert koncol fel egymás után a kampókezű bosszúálló egy évvel azután, hogy a fiatalok cserbenhagyásos gázolást követtek el.

Gyilkosuk tehát, aki kézzel írt cetlin értesíti őket, hogy „tudja, mit tettek tavaly nyáron”, a közösen letagadott bűn árát fizetteti meg velük. Nézőként ezzel nem is volt semmi problémánk, ugyanis a Tudom, mit tettél tavaly nyáron tinihősei teljesen jellegtelen, unalmas rágógumifigurák voltak.

Még annál is messze érdektelenebbek, mint a Sikoly kísértetmaszkos gyilkosának áldozatai. Ám azzal, hogy Wes Craven nagy hatású, parodisztikus slasher horrorját sikerrel támasztotta fel két fiatal, az eredeti sorozatért látványosan rajongó rendező, a Tudom, mit tettél tavaly nyáron újrafeldolgozása is elkerülhetetlenné vált. Ha már letagadni nem tudják, producerei diszkréten zárójelbe tették az első film ezredforduló körüli folytatásait és a 2021-es, sikertelen sorozatváltozatot. Elegendőnek látták, ha csak az 1997-es és az idei Tudom, mit tettél tavaly nyáron létezését ismerik el. Valójában ennyi is sok.