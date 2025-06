Drámai előzetest és megjelenési dátumot kapott a Tőrbe ejtve 3

Rövid kedvcsinálót tett közzé a Netflix a Tőrbe ejtve harmadik részéről (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery), amelyből az is kiderül, mikortól nézhetjük meg a Daniel Craig főszereplésével készült thriller – írja a Variety. A sikeres filmsorozat folytatásának premierje december 12-én lesz a Netflixen.

Cselekményéről egyelőre nem sokat lehet tudni, a készítők azonban azt ígérik, a Craig által alakított Benoit Blanc nyomozó eddigi legveszélyesebb nyomozása elé néz benne. Ehhez illően az előzetes meglehetősen drámai és baljósra sikerült.